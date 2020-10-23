五方面推动高新技术产业园区创新发展 

编者按：当今世界正经历百年未有之大变局,我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，谋划好“十四五”时期发展十分重要。在“十四五”规划即将出台之际，中国生产力学会部分战略专家围绕“十四五”规划中一些重大理论与实践问题展开深入研究,并形成了重点内容和讨论成果。

我国高新区经过30多年发展，成为国家创新高地、产业高地、人才高地。2019年，169家国家高新区聚集了8.1万家高新技术企业，占全国35.9%；企业研发支出8259亿元，占全国一半；每万人拥有有效发明专利388件，是全国平均水平11.3倍；实现生产总值12.2万亿元，占全国12.3%。

随着我国进入高质量发展阶段，对高新区提出了新要求，园区也面临转型升级的新挑战。

创新生态服务水平需要进一步提升。我国科技园区普遍存在重建设、轻运营的共性问题，园区运营企业资产重、服务轻，专业科技服务机构数量不足、水平不高，资本追求快速变现、缺乏耐心，科研成果转化与创新孵化、政策最后一公里落地和空间成本等方面也存在短板。建议政府加大对科技服务行业的政策支持力度，扶持科技创新“耐心资本”发展壮大，大力发展普惠性、政策性科技金融服务。

产城融合水平需要进一步提升。过去科技园区一般与城市中心距离较远，教育、医疗、住房、交通等城市配套不足。目前出现了“科技回归都市”的新趋势，创新资源向发达城市、城市中心聚集，但由于中心城市土地产权、房屋属性等问题，难以满足创新需要。因此，建议一方面加大对建成园区周边的公共服务配套力度，另一方面扩大创新政策覆盖范围，向中心城区延伸。

硬科技孵化能力需要进一步提升。高新区创新创业资源丰富，创新产出还有很大潜力。建议政府系统梳理“卡脖子”领域的共性技术短板，通过规划和政策，引导更多市场主体提供共性技术服务，提升园区硬科技孵化水平。

国际化发展水平需要进一步提升。我国高新区国际化创新氛围不浓，国际人才比例很低，国际化程度仍然不够。建议从全国层面进一步优化外籍科技人才来华发展的身份管理和教育、医疗、交通、住房等配套政策，建立与国际接轨的生活服务体系、社会保障体系。

园区体制机制需要进一步完善。各地高新区运营管理水平参差不齐、缺乏协同、融资渠道不畅，建议国家积极鼓励各地高新区通过政府购买服务、园区运营主体并购重组等方式，提升园区整体运营管理水平。同时，加快园区基础设施REITs等政策试点落地，进一步完善园区融投资模式。

（作者系中国生产力学会副会长、中关村发展集团股份有限公司党委书记、董事长）

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