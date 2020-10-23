关注“十四五”人口结构变化 四方面解决社会保障问题

编者按：当今世界正经历百年未有之大变局,我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，谋划好“十四五”时期发展十分重要。在“十四五”规划即将出台之际，中国生产力学会部分战略专家围绕“十四五”规划中一些重大理论与实践问题展开深入研究,并形成了重点内容和讨论成果。

“十四五”期间，我国老年人数量将从2019年的2.5亿，到2025年突破3亿大关即3.03亿。老龄化从2019年的18.1%，到2025年突破20%大关即达到21.2%。劳动年龄人口（16-59岁）在十四五期间减少的人口将突破3000万，即从2019年的8.96亿，减少到2025年的8.64亿即减少3200万。

“十四五”期间，我国人口结构的上述逆转不断加剧，对社会保障带来一定压力，例如：2019年城镇企业职工基本养老保险的“参保赡养率”是37.7%，到2025年将高达47.7%；基本养老保险的“缴费赡养率”2019年是45.9%，到2025年有可能突破60%。

因此， “十四五”期间基于人口的变化应解决四方面问题：

一是应该实现全国统筹，实现全国统筹可以减少财政压力。当前的中央调剂制度在十四五期间仍将发挥一定作用，一直到实现全国统筹。中央调剂制度和提高统筹层次不会增加制度收入总规模，只会减少财政补贴的压力。

二是关注提高退休年龄方案是否公布和实施。宣传提高退休年龄的好处，这是人类社会发展的规律。同时，提高退休年龄对提高养老保险制度的财务可持续性非常明显，它将增加制度收入，减少制度支出。

三是重视投资体制，投资的作用越来越重要。投资可以解决财务可持续性。目前，虽然基本养老保险基金已委托全国社保基金投资，但应加快进度。同时，投资可以解决中国的长期资金可持续问题，提高养老金第二支柱和第三支柱的比重，这样既能解决老年人的退休生活问题，又能解决长期的资金可持续性问题。

四是完善个人账户制度，这是提高社保制度财务可持续性的一个关键。目前社保制度最重要的是要建立激励相容的机制。今年6到7月正值全国各城市住房公积金的缴存基数调整，我们发现，绝大部分城市的缴存上限没有下调，而是做了上调，只有很少几个城市下调或保持未动，这充分说明，多缴多得的制度设计非常重要，因为住房公积金的单位缴存额对个人缴存额实行一比一的配比缴费，即使在疫情最为严峻的时期，职工和企业也都无怨无悔地愿意多缴存，并且缴存基数是真实的工资基数。

（作者系中国生产力学会战略专家、中国社会科学院美国研究所原所长、第十三届全国政协外事委员会委员）

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