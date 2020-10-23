京东物流CEO王振辉：帮产业供应链装上智慧大脑

“我们的梦想是成为世界领先的物流供应链企业，如何支撑我们实现这个梦想？核心在于开放和技术。”10月22日上午，由JDL京东物流主办的2020全球智能物流峰会以线上形式召开，京东物流CEO王振辉发表主题演讲。
王振辉表示，百年未有之大变局为物流行业提供了前所未有的机遇，物流与科技改变了世界的连接方式，京东物流将强化开放战略和技术驱动，帮产业供应链装上智慧大脑，给产地经济换上智能引擎，为社会基础设施注入数字力量。
会上，京东物流科技品牌首次发布，京东物流将通过“以简驭繁”的物流科技品牌，将创新科技和多元场景有机结合，打造数字化、智能化、软硬件一体化的供应链物流科技产品和解决方案。
王振辉表示，今年以来，新冠肺炎疫情让JDL京东物流十余年来积累的基础设施、供应链和技术能力得到充分展现。同时，持续的技术创新应用和新的政策出台，为JDL京东物流发展提供了新动能。
王振辉认为，要成为“世界领先的物流供应链企业”，并助力国家战略实施，核心就在于开放和技术。
据介绍，面对制造业企业上下游信息割裂、库存水平高、配送时效慢等典型问题，京东物流提供了一整套智能解决方案，可让库存水平降低30%，配送频次从每周2至3次提升到6次；京东物流通过山东临沂平邑智能云仓项目，打造了电商进村和物流进村的“平邑模式”，通过四大自研技术产品，让产地日处理量订单超过10万单；京东物流还搭建了全国性的应急资源管理平台，以大数据、区块链等为支撑，实现应急物资“找得到、管得好、调得出、送得到、可溯源”。
王振辉表示，京东物流将持续强化物流科技投入，在技术应用上，未来5年使用机器人数量将超过10万台，助力常熟市打造全球首个无人配送城；在技术开放上，京东云仓将在三年内实现全国所有的区县全覆盖。在电子、能源、工业品、汽车等行业，通过供应链技术解决方案，赋能行业，提升效率。
“京东物流始终将自己作为乙方，把复杂和困难留给自己，把简单和便利交给客户，通过简单极致的物流科技产品，解决不同行业复杂的物流供应链难题，提升流通效率。”王振辉说。
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