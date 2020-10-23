高一轩：进入TOD领域需要专注于创造长期价值的企业

今年以来，城市轨道交通运营线路持续增长，为轨道物业开发提供了广阔的发展空间。

中国城市轨道交通协会发布最新数据显示，截至2020年9月30日，中国内地累计41个城市开通城轨交通运营线路，总长度达7141.55公里。前三季度新增运营线路长度405.35公里，新增运营线路11条，新开延伸段或后通段5段。

据统计，2019年全国城市轨道交通在建物业开发面积达到2269万平方米，同比增加近80%，以TOD为代表的轨道物业开发实现了快速发展。

“京投发展的关注点与核心能力培养重心，逐渐地从轨道技术、地铁衔接开始向盖上的运营、向空间的营造、向客户的需求不断进化。”京投发展股份有限公司总裁高一轩在京投发展·第三届TOD创新论坛发表主题演讲时表示，京投发展在TOD开发过程中保持两轮驱动：既拥有技术的核心能力，也具备运营服务和场景营造的核心能力。

高一轩介绍，京投发展已在TOD行业深耕十余年，先后在北京打造了西华府、琨御府、公园悦府、岚山等项目，并开启了“TOD智慧生态圈”创新理念迈向全国的步伐。

在产品新思维指导下，高一轩透露，京投发展今年重点进行了轨交车辆基地户外空间营造专项研究、疫情期间客户居家需求专项研究两大方面的创新探索。

他指出，在轨交车辆基地户外空间营造专项研究方面，京投发展根据车辆基地自身的硬件特征，着重于客户生活方式研究，打造以地铁站点为圆心的城市核、以归家之路为动线的第二生活平台、以咽喉区为过渡的多功能生活区、以盖板高差为起点的垂直交通核、以上盖公共区为停留的花园盖上主题花园等多重生活空间与场景，满足人们购物休闲娱乐生活多元化需求。

围绕“TOD智慧生态圈”升级实践，高一轩以无锡地铁、京投发展和中铁四局合作开发的愉樾天成项目为例，分享了TOD智慧生态圈4.0版本的实施落地。京投发展在项目中，将以生态建设为依托、以智慧运营为手段、以提高幸福的效率为目的，重点解决五类客户和四个特殊人群的居住痛点，构建社区智慧运营体系，实现全龄全周期的幸福闭环。

在TOD领域对后来者有什么样的建议时，高一轩表示，我们很高兴也非常欢迎更多的同行加入这一蓝海市场，共同推动行业进步与发展，但在进入之前要充分认识到TOD是一件需要长周期、大资金量投入的事情，需要的是认真踏实、致力于创造长期可持续价值的企业，“如果想要追求短平快、高周转，我不建议做TOD。”（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)