原标题：前三季度，我国跨境资金流动保持平稳运行——外汇市场供求延续平衡态势

10月23日，国新办举行前三季度外汇收支新闻发布会。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，总的来看，前三季度我国跨境资金流动保持平稳运行，外汇市场供求延续基本平衡态势。

“当前，经常账户更趋平衡、金融市场双向开放、外汇市场调节机制更加成熟，有利于我国跨境资本均衡流动。”王春英在回答经济日报·中国经济网记者提问时表示。

外汇市场有条件延续平稳

据介绍，前三季度，我国外汇收支状况主要呈现出五个特点：一是银行结售汇总体呈现顺差，外汇市场供求保持基本平衡；二是跨境资金总体呈现净流入，二季度以来持续表现为顺差格局；三是售汇率有所下降，企业境内和跨境的外汇融资意愿总体稳中有升；四是结汇率总体稳定，市场主体持汇意愿理性；五是外汇储备规模稳中有升。

“今年以来，新冠肺炎疫情严重影响全球经济金融的稳定，我国外汇收支面临的外部环境复杂严峻。但在国内基本面的支撑下，我国国际收支运行的平衡性好于预期，人民币汇率的稳健性好于预期，外汇市场交易的理性程度好于预期，跨境双向的投资活跃度好于预期。”王春英说，从下半年来看，外汇市场稳定发展的态势更加稳固，主要指标的运行情况呈现稳中向好态势：国际收支保持基本平衡，外汇储备总体稳定；人民币汇率弹性增强，在全球主要货币中表现稳健；市场行为更加理性，外汇供求持续呈现基本平衡；跨境双向投资依然活跃，跨境资金流动平稳有序。

王春英表示，在国内经济、政策、市场等因素的支撑下，我国外汇市场有条件延续平稳发展态势。首先，国内疫情防控和经济恢复情况较好，生产、服务、消费提供了强有力的支持。其次，我国坚持推动金融改革开放，而且是双向开放，促进贸易投资便利化的措施不断推进，为跨境资金的双向流动和均衡流动创造良好政策环境。第三，从市场情况看，人民币汇率保持了较高弹性。汇率调节宏观经济和国际收支的自动稳定器作用进一步发挥。

市场调节机制更加成熟

在我国金融开放加快和全球低利率形势下，如何保障跨境资本平稳流动？

王春英表示，当前主要发达经济体实行非常宽松的货币政策，但是影响我国跨境资本流动的内部环境已经发生较大变化。总的看，我国内在条件有利于跨境资金均衡流动。

首先，我国国际收支尤其是经常账户已经从高顺差趋向基本平衡。在历史上，我国的经常账户顺差曾经在高位，与GDP的比值在2007年达到峰值，随后总体回落到2011年以后的2%左右，今年上半年继续保持在合理均衡区间。近年来，基本平衡的国际收支格局已经形成，这种受结构性因素影响形成的格局不会轻易发生改变。

其次，金融市场双向开放有助于拓宽跨境资本均衡流动渠道。在便利、吸引境外资金投资我国境内市场的同时，也在不断开放、便利境内投资者参与境外投资、全球资产配置。这两方面的开放，有利于拓宽跨境资本均衡流动的渠道。

最后，市场调节机制更加成熟理性。近年来人民币汇率形成机制不断完善，汇率双向波动弹性增加，市场主体汇率预期更加理性，而且适度分化，没有出现非常一致性的单边升贬值预期，短期套利资金大幅减少。在这样的背景下，市场交易以实需、套保规避风险和资产保值增值为主。这种理性交易有利于维护跨境资金在平稳、合理、均衡范围内流动。

国际收支总体结构稳健

值得注意的是，近几年我国国际收支出现新的平衡模式，外汇储备保持基本稳定，不再随着国际收支主要项目的变化而变化。“这就需要对国际收支的新平衡模式有全新认知。”王春英说。

王春英分析，首先，近年来我国国际收支形成了自主平衡的总体格局，储备资产保持基本稳定。在此背景下，经常账户和非储备性质的金融账户表现为镜像关系，经常账户呈现顺差，非储备性质的金融账户就呈现逆差；反之，经常账户逆差，非储备性质的金融账户就呈现顺差，国际收支总体平衡。市场各类主体的国际收支交易有进有出、有来有往，实现了自主平衡，不需要储备资产进行大规模的吸收或投放，也就不会形成储备资产大幅度变化。

其次，在国际收支自主平衡的格局下，有顺差项目就有逆差项目，但并不是所有逆差项目必然意味着风险。今年上半年，经常账户总体顺差，非储备性质的金融账户表现为逆差。逐项分析这个逆差，并没有出现对外债务的去杠杆，外国来华直接投资、证券投资和其他投资等全部的对外负债项目都是净流入。逆差主要是我国对外的各类投资增长，说明市场主体在境外的资产增多了。资产增多主要是指，一是境内居民对外证券投资增加，二是对外直接投资总体是理性有序增加，三是银行的对外存贷款增多。

最后，目前国际收支平衡的内在结构，对我国来说是比较合理的。近年来我国的国际收支进入自主平衡时期后，经常账户总体基本平衡、略有盈余，这就决定了我国国际收支总体结构是稳健的。在这样的情况下，跨境资金流动也表现得相对均衡。

“未来看，中国经济处于结构调整、优化和制造业产业升级推进中，这会对经常账户保持基本平衡发挥很好的支持作用。国际收支有基础、有条件维持合理的、合意的局面。”王春英说。（记者 姚 进）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)