中建一局深度融入国家战略 全面投身“东北振兴”

10月23日，中建一局集团哈尔滨建设有限公司正式揭牌成立，深度融入国家战略，全面投身“东北振兴”。

2019年，哈尔滨市松北新区被国务院划定为国家级自贸区，致力于打造东北全面振兴、全方位振兴的增长极和示范区，发展潜力巨大、动能强劲。中建一局紧随党和国家的各项政策落实，成立哈尔滨建设有限公司参与松北新区建设，并将之作为进入黑龙江市场的前沿阵地，聚焦重点区域开拓，辐射东北三省市场，全面落实东北市场战略布局，以高度的政治责任感深入参与东北老工业基地振兴，抓住创新驱动发展和产业优化升级机遇，发挥央企责任担当和企业品牌资源优势，助力打造特色新兴产业集群和具有持续竞争力、支撑力的产业体系。

仪式上，黑龙江省自贸区哈尔滨片区管委会副主任宁高风一行对中建一局集团哈尔滨建设有限公司的成立表示祝贺，并希望中建一局集团哈尔滨建设有限公司充分发挥自身优势，为松北新区、哈尔滨市、黑龙江省高质量发展迈上新台阶贡献力量。中建一局三公司党委书记、董事长、中建一局集团哈尔滨建设有限公司执行董事王连峰表示，中建一局集团哈尔滨建设有限公司的成立标志着中建一局深耕东北区域市场翻开崭新的一页，哈尔滨建设有限公司将紧跟国家战略和上级单位安排部署，发挥资源优势和能力强项，争做中建集团“哈尔滨市场”排头兵，努力成为中建一局东北地区高质量发展的品牌城市公司，为社会打造更多经得起时代检验的放心工程、精品工程。

中建一局始终紧跟国家战略布局，深度参与东北区域建设，1956年建成第一汽车制造厂，诞生了第一辆中国人自己造的“解放牌”汽车；1958年建成富拉尔基第一重型机器厂，助力新中国重工业奠基；1963年建成大庆炼油厂，结束了我国依赖“洋油”的历史，为新中国实现“汽车梦”、“工业梦”、“石油梦”做出了突出贡献。截止目前已累计承接项目合同额超1200亿元，建筑面积逾4000万平米，涉及轨道交通、环境治理、大型城市综合体、房屋建筑等多个领域，匠心打造9项“鲁班奖”工程。未来，中建一局将不断增强企业创新动力、创新活力、创新实力，敢打市场牌、改革牌、创新牌，为“东北振兴”国家区域协调发展战略增添动力，做老工业基地重新释放巨大活力的建证者、参与者。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)