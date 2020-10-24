工业互联网信息技术应用创新论坛成功举办

为加快推进新一代信息技术与制造业融合发展，明确新时期两化融合的新使命、新要求，以信息技术应用创新之力助力制造业转型升级和高质量发展，2020年10月22日，由国家工业信息安全发展研究中心主办，软件融合应用与测试验证工业和信息化部重点实验室承办的“工业互联网信息技术应用创新论坛”在苏州两化融合暨工业互联网平台大会上成功召开。

工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖、江苏省工业和信息化厅副厅长胡学同、国家工业信息安全发展研究中心总工程师李丽出席论坛。国家工业信息安全发展研究中心评测鉴定所所长潘妍主持论坛。来自哈尔滨工程大学、华为技术有限公司、天融信科技集团股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、天津飞腾信息技术有限公司、金航数码科技有限责任公司、启明星辰信息技术集团股份有限公司、浪潮云信息技术股份公司、北京东方通科技股份有限公司、华云数据控股集团有限公司等企业、高校和科研机构的专家代表参与论坛并进行了交流发言。

李颖在致辞中表示，新一轮科技革命和产业变革加速发展，工业化和信息化深度融合。我们应当充分发挥我国产业体系完整、工业场景丰富等优势，加快推动信创产业与工业互联网的融合发展。一是聚焦底层关键核心技术突破。二是大力推动工业互联网重点场景下信创技术应用。三是鼓励开展联合攻关，集中力量解决共性问题。四是深入推动“工业互联网+信创”生态构建。抓住产业发展的历史机遇，勇于创新，凝心聚力，形成产业协同发展的新格局。

胡学同表示，应以产业发展需求场景为牵引，深化工业互联网与信息技术应用创新融合应用，把信息技术应用创新作为驱动江苏省产业革新发展的重要动力，提升产业链创新动能，推动江苏省产业结构优化升级。

会上，国家工业信息安全发展研究中心发布了《信创云安全白皮书》与国产操作系统体验工具云旗OS助手。来自高校、工业企业、信息技术应用创新企业的专家代表们就工业互联网与信创领域的融合发展提出了建议及思考，介绍了工业互联网与信创融合的典型应用案例。

本次主题论坛作为两化融合暨工业互联网平台大会分论坛之一，对促进工业互联网和信息技术应用创新融合应用、协同创新起到了积极的作用。未来，中心也将继续与产业界各方协同，聚焦工业互联网和信创产业发展的关键问题，在成果推广、人才培育和生态建设等方面不断开拓创新，更好地促进产业快速发展。(藤元)

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