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“一半空置”与“一床难求”并存，养老机构为何差距如此大？

2020年10月24日19:36  来源：人民网-财经频道
 

“一个儿子一个女儿都在国外，我和老伴儿退休这几年相互照顾，可岁月不饶人，再加上两人都有慢性病，还是决定住养老院了”，家住北京的陈叔叔最近在调研养老机构，发现一些机构人满为患，另一些却无人问津。民政部最新数据显示，我国养老机构床位数429.1万张，收住老年人214.6万人，近一半床位被空置。另一方面，部分养老机构却“一床难求”，光大证券养老报告提到，全国某公立养老院全院只有1100张床位，排队登记的老人已经超过1万人，每年只能轮候入住几十人，入驻通常要等好几年。

“一半空置”与“一床难求”并存，养老机构为何差距如此大？养老机构比拼的核心竞争力究竟是什么？专业的医养水平？国外的先进经验？还是帮老人实现自我价值的能力？

老年人养老需求一点不简单，餐饮、医疗卫生、护理康复、紧急救援、日间照料、家政、精神慰藉、文化娱乐体育服务等不一而足。据《瞭望东方周刊》报道，位于城市中心的养老机构、公办养老机构以及具备照护功能的养老机构床位，一床难求现象较为集中，而空置床位主要存在于农村敬老院以及仅提供吃、住普通生活服务的养老机构。大家保险集团发布的《2020家庭保险消费需求调研报告》也显示，老人入住养老社区最关注的三项服务是：“专业化的护理服务”“丰富的文娱活动”和“先进的养老设施”。

老人样式丰富且层次多样的需求不断增加，与相对单一的供给内容形成结构性矛盾，养老市场呈现出床位“一半空置”与“一床难求”并存的两极分化现象。是否具备专业的医养团队、服务“软实力”的强弱以及对老人个人价值实现重视程度的高低，成为养老机构两极分化的重要原因。

什么样的养老服务是好的？是风景宜人的环境、奢华高档的家具、在线智能的电子设备还是专业的护理能力、温馨舒心的生活氛围？相当一部分养老机构习惯从个体认知出发，并未真正了解老人需求，重硬件轻服务，服务“软实力”参差不齐。

大家保险集团董事长何肖锋近日接受媒体采访时表示，集团旗下海外连锁养老集团Retirement Concepts，在加拿大拥有23个养老社区，已稳健运营32年，2700名注册护工照护着3300多名均龄超过86岁的老人，拥有一套国际化水准、自有知识产权的养老运营标准化体系。目前，大家保险集团正在系统化、全链条移植这套运营服务体系，并充分考虑国情、结合实际进行本土化改造和验证，以此建立对标国际水准、顺应国人需求的养老运营和服务体系。此外，大家保险友谊养老社区还与日本最大养老服务机构——日医学馆进行合作，在内部配备专业医务室，医护人员24小时值守，定期邀请专业医师到访，为老人提供健康咨询和指导服务，实现了从海外经验到本土化的改造与融合。

面向老人身体与精神的双重关怀成为养老服务努力的方向。政府层面显然也看到了这一趋势，2003年始，全国老龄委发起“银龄行动”，倡导并组织老年知识分子向经济欠发达地区开展智力援助行动，志愿服务偏远地区教育事业。

除了政策倡导与政府组织，不少养老机构开始围绕老人个人价值的实现与延续不断探索。重阳节来临之际，大家保险旗下养老社区推出关注长者精神世界的公益活动“致敬！向梦想”，通过义拍社区长者手工作品，募资帮山区希望小学重建，让老人走上“大家梦想课堂”，远程为大山深处的孩子们打开对世界的全新认知，让一群平均年龄超过80岁的“银龄”老人为“银铃”筑梦，同步解决“教育扶贫”与“长者价值延续”两大社会问题。

银色浪潮已至，养老不再是关注基础建设的经济问题，更是关注长者个人价值与社会价值实现的情感问题、人文问题，值得引起注意。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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