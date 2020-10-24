显示产业进入生态竞争新阶段 企业加速多元生态战略布局

随着5G、AIoT的发展，显示领域在产品形态和应用场景方面发生了翻天覆地的变化。近日，在全球显示生态大会上，TCL华星公布最新技术路线图，明确未来显示发展方向，抓住未来显示的突破机会，形成新的市场增长点。

据悉，随着5G智能手机渗透率逐渐提升、人工智能及物联网的快速兴起，中高端智能设备、可穿戴设备、商显设备、车载设备等领域新品迭出，传统市场平稳增长和商用显示市场快速起飞驱动市场需求持续提升。

TCL华星的总体思路为稳定电视、手机等面板产品利基，做强核心；在交互白板、拼接屏、电子标牌、车载显示等细分市场实现领先，平衡结构；重点发展显示器、笔电、平板等IT业务，提升获利。

TCL华星认为，下一代显示技术市场空间巨大。这要求TCL华星继续聚焦行业及终端客户需求，准确把握终端市场应用节奏，以产品技术创新为核心驱动，在对细分市场进行更为透彻的研究和分析的基础上，发掘更多新兴领域，积极布局新兴细分市场，优化业务结构，提升产品竞争力。为此，在新型显示模式上，TCL华星瞄准Mini-LED/Micro-LED、印刷OLED/QLED。

据了解，TCL早已在Micro-LED、印刷打印 OLED 、柔性屏等下一代显示技术领域先发占位，完成新型显示领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局。

在Mini-LED/Micro-LED方面，TCL华星与三安半导体共同投资成立联合实验室，聚焦于Micro-LED技术开发；在印刷OLED方面，TCL华星投资日本JOLED。OLED面板的制造主要包括蒸镀和打印两种工艺，现在的主流工艺是蒸镀。未来，TCL华星继续和产业上下游合作伙伴加强合作，围绕面板微系统、新材料和关键器件等方面，共同打造半导体显示产业生态圈。（毕磊）

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