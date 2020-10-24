人民网>>财经>>产业

显示产业进入生态竞争新阶段 企业加速多元生态战略布局

2020年10月24日23:25  来源：人民网-财经频道
 

　　随着5G、AIoT的发展，显示领域在产品形态和应用场景方面发生了翻天覆地的变化。近日，在全球显示生态大会上，TCL华星公布最新技术路线图，明确未来显示发展方向，抓住未来显示的突破机会，形成新的市场增长点。

　　据悉，随着5G智能手机渗透率逐渐提升、人工智能及物联网的快速兴起，中高端智能设备、可穿戴设备、商显设备、车载设备等领域新品迭出，传统市场平稳增长和商用显示市场快速起飞驱动市场需求持续提升。

　　TCL华星的总体思路为稳定电视、手机等面板产品利基，做强核心；在交互白板、拼接屏、电子标牌、车载显示等细分市场实现领先，平衡结构；重点发展显示器、笔电、平板等IT业务，提升获利。

　　TCL华星认为，下一代显示技术市场空间巨大。这要求TCL华星继续聚焦行业及终端客户需求，准确把握终端市场应用节奏，以产品技术创新为核心驱动，在对细分市场进行更为透彻的研究和分析的基础上，发掘更多新兴领域，积极布局新兴细分市场，优化业务结构，提升产品竞争力。为此，在新型显示模式上，TCL华星瞄准Mini-LED/Micro-LED、印刷OLED/QLED。

　　据了解，TCL早已在Micro-LED、印刷打印 OLED 、柔性屏等下一代显示技术领域先发占位，完成新型显示领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局。

　　在Mini-LED/Micro-LED方面，TCL华星与三安半导体共同投资成立联合实验室，聚焦于Micro-LED技术开发；在印刷OLED方面，TCL华星投资日本JOLED。OLED面板的制造主要包括蒸镀和打印两种工艺，现在的主流工艺是蒸镀。未来，TCL华星继续和产业上下游合作伙伴加强合作，围绕面板微系统、新材料和关键器件等方面，共同打造半导体显示产业生态圈。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved