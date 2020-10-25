我国夜间经济与数字经济加快融合

新华社南京10月24日电（记者王立彬）我国夜间经济正与数字经济加快融合，不断拓展社会消费新领域与科技应用新空间。
记者24日在此间召开的2020中国夜间经济论坛上获悉，数字技术正全面重构各行各业发展模式。夜间经济借助数字经济，进一步延伸消费市场，拓展消费空间；数字经济借助夜间经济，不断获得创新动能和应用空间。
2020中国夜间经济论坛以“数字经济与场景营造”为主题，发表《关于夜间经济高质量发展的无锡共识》提出，要加快实现“数字科技+夜间经济”深度融合，以数字化、网络化、智能化为引领，加强大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术在夜间经济领域应用，打造一批数字经济应用场景创新示范案例，释放城市发展新活力。
2020中国夜间经济论坛是经文化和旅游部批准，由中国旅游研究院、无锡市人民政府、良业科技集团股份有限公司联合主办的。文化和旅游部党组成员王晓峰在开幕式上致辞时说，夜间经济是促进国内大循环的重要消费领域之一。国务院办公厅相继出台《关于加快发展流通促进商业消费的意见》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，提出活跃夜间商业和市场，大力发展夜间文旅经济。按有关意见要求，到2022年要建成200个以上国家级夜间文旅消费集聚区，相关评定工作将尽快启动。
中国旅游研究院院长戴斌说，5G、移动互联网、智能通讯、支付创新等，正在改变生产生活方式。良业科技、名家汇、豪尔赛等城市照明企业从面向工程公司，转型面向夜间经济；美团、阿里、京东等数字经济领军企业，华为、大疆、科大讯飞等高科技公司，竞相介入夜间消费活动。《2020中国夜间经济发展报告》显示，数字技术正在重构夜间经济供给侧、需求侧及供应链，重塑产业发展格局；数字技术在推进夜间经济产业发展进程中，持续实现量的增加和质的提升。
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