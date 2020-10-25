全球最具影响力商界女性榜出炉 中国平安集团联席CEO陈心颖获评

近日，《财富》杂志公布了“全球最具影响力的商界女性”排行榜，评选出50位全球商界女性精英代表，中国平安集团联席CEO陈心颖获评榜单第二位。据悉，这是陈心颖第二次入选该榜单，她曾获评2019年榜单第四位。
据了解，“全球最具影响力的50位商界女性”是由财经杂志《财富》评选出的年度女性人物排行榜，其评选标准包括每位女性候选人所就职公司的规模和在全球经济中的地位、业务的稳健度与发展方向、以及候选人自身的职业道路，其社会文化影响力。
《财富》在陈心颖获评介绍中指出：在陈心颖的推动下，中国平安不断深化“金融+科技”战略，公司加快数字化转型步伐，并在医疗科技和智慧城市领域取得了重大突破和长足进步。尤其在2020年初的疫情期间，平安好医生app在线问诊需求量激增，有效缓解就医压力。在智慧城市领域，平安智慧城市帮助中国118个城市政府建设在线政务服务。
陈心颖毕业于麻省理工学院，获得电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士学位。在加入平安之前，陈心颖曾是麦肯锡公司全球合伙人，与美国和亚洲10个国家的领先金融和科技机构合作，主要专注于战略和科技领域。（牛广文）
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