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今起大兴机场执行冬航季航班计划

2020年10月25日15:26  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月25日电 （记者乔雪峰） 10月25日起，大兴机场开始执行2020-2021冬航季航班计划。换季后，大兴机场日均航班时刻将增加103个，达到每日853个，南航在京所有航班将全部转场至大兴机场运行。

新的航季自2020年10月25日开始，至2021年3月27日结束。本航季，大兴机场计划开通航线153条，其中国内航线145条，包含客运航线138条、货运航线7条，港澳台地区航线2条，以及国际货运航线6条；覆盖全球141个航点，其中国内航点133个，包含客运航点126个、货运航点7个，港澳台航点2个，以及国际货运航点6个。与2020年夏航季相比，大兴机场将增加前往安康、赣州、固原、黄岩、思茅等5个国内城市的客运航线，航线网络通达性将得到进一步提升。

新航季，南航日均航班量达到331班、东航142班、中联航131班、国航84班、厦航65班，驻场航司达到26家，换季后大兴机场日客流量预计将达14万人次。

为进一步提升旅客体验，大兴机场持续优化多点值机方案。10月25日起，中联航值机岛将由原四层K岛调整至三层R岛，实现购票、值机、行李托运、安检等乘机手续的同层办理。大兴机场地下一层设有全部国内航班值机柜台及安检通道，通过地铁大兴机场线或者京雄城际高铁到达且乘坐国内航班的旅客，可直接在地下一层办理值机手续，并进行安全检查。

运行保障方面，大兴机场将进一步优化调整运行管理模式，加强早出港高峰始发航班监控，合理规划机位、机组及安检通道、地面保障人员及车辆等资源配置，持续提升低能见度及冬季冰雪天气情况下运行保障能力。旅客服务方面，大兴机场将继续加强人员保障，增设大使流动岗进行现场引导，根据航班计划及时增加安检工作人员，强化与各航司、驻场单位服务联动性，为旅客提供更为便捷、专业的出行服务。

大兴机场投运以来，围绕安全和便捷，全力夯实运行保障基础，持续提升旅客出行体验，努力打造“四型机场”标杆，先后完成了换季转场、疫情防控等一系列重大保障任务，取得了安全服务、运行生产、经营管理等各方面丰硕成果，实现了高水平运营。今年8月25日，大兴机场完成投运以来第三次航班转场后，每日实际执行航班达到650架次左右，日客流量再次攀升，投运以来累计完成旅客吞吐量约1300万人次、货邮吞吐量5万余吨，单日完成旅客吞吐量高峰近10万人次，全力推进复工复产和区域经济发展。

此外，大兴机场还要提醒广大旅客，由于东航、国航等航空公司目前仍在大兴机场和首都机场“两场”运营。广大旅客和接送机的亲友务必提前确认出发或到达机场，以免误走机场。如旅客误走至大兴机场,可联系航空公司改签航班。针对“误走旅客”大兴机场推出“误走标签”，“误走旅客”可在机场问询柜台处领取，凭误走标签可优先办理值机、安全检查，通过安检后可免费乘坐电瓶车快速到达登机口。如“误走旅客”距离航班起飞时间充裕，仍需前往首都机场出行，可通过地铁大兴机场线、机场巴士、出租车等公共交通方式前往首都机场。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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