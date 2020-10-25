呼吁关注女性健康 阳光保险联手轻松筹发起公益计划

每年10月份为“国际乳腺癌关爱月”，今年阳光保险特在此期间发起“粉红阳光·轻松爱”关爱女性公益计划，联合中华社会救助基金会、轻松筹共同参与，聚焦贫困的乳腺癌患者，为她们送去关爱。
用爱传递温暖，让乳腺癌患者感受阳光呵护
据了解，乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一。在我国，其发病率呈逐年上升的趋势。为提高女性乳腺健康意识，呼吁更多人关注女性健康，阳光保险通过“粉红阳光·轻松爱”关爱女性公益计划率先向中华社会救助基金会捐赠100万元专项善款，用于乳腺癌女性患者的筹款治疗。
本次公益计划得到了李若彤、谭松韵两位公益推广大使的鼎力支持，她们不仅在微博上为女性发声，更通过户外公益广告等形式呼吁大众关注、关爱女性健康。
与此同时，由阳光保险联合中华社会救助基金会、在咕咚App上发起的“粉红阳光-关爱女性乳腺癌群体公益跑”也同步开启。
力推乳腺癌复发医疗险，构筑阳光常在的生命工程
保险具有人身保障、经济补偿的功能，能够发挥特有的抗风险作用。
正如阳光人寿总精算师赵宇平所言，“对于乳腺癌患者而言，手术不是治疗的终点，而是治愈的起点”。保险只有对乳腺癌患者从预防、诊疗，到术后恢复的全过程进行持续关注和把控，才能真正帮助她们缓解经济和心理压力。
为此，阳光保险直击女性健康需求痛点，着眼乳腺癌保险保障的细分领域，定制化推出阳光人寿乳腺癌复发医疗保险(“乳获至保”)，针对0-2期乳腺癌术后患者，提供乳腺癌首次复发的保险保障，三年保证续保。
早预防、早发现、早治疗是防治乳腺癌的关键。为了让更多女性了解乳腺癌防治知识，尽早构筑健康守护盾，阳光保险力邀北京协和医院、广东省第二中医院等三甲医院名医开展线上直播，讲授乳腺癌防治及诊疗方面的问题，普及乳腺癌预防常识，帮助她们提高对乳腺癌危险的认知。
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