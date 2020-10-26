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精准施策，加快新型消费发展

张宇贤  胡祖铨

2020年10月26日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　消费对经济发展具有基础性作用，已连续多年成为我国经济增长的第一拉动力。牢牢把握消费升级的大趋势，把超大规模市场优势和消费潜力充分激发出来，是构建新发展格局的必然要求。近年来，以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，在促进消费升级、带动产业发展、畅通经济循环方面发挥了重要作用。特别是疫情防控期间，传统接触式线下消费受到影响，新型消费的作用进一步凸显。近期，国务院办公厅印发的《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，明确提出要加快推动新型消费扩容提质，到2025年“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。这有利于我们补齐新型消费短板、加快新型消费发展。

　　今年以来新型消费逆势增长

　　在疫情防控中，传统接触式线下消费受到影响，消费数字化转型全面提速，新型消费成为消费领域的一道亮丽风景线，体现消费方式和行为的积极变化。

　　新型消费规模加速扩容，主体加速培育。1—9月份，全国网上零售额超过8万亿元，其中实物商品网上零售额同比增长15.3%。网购带动快递业务量快速增长。1—9月份，全国快递业务量完成561.4亿件，同比增长27.9%，日均2亿多件已成常态，预计全年快递业务量将突破750亿件。疫情防控期间，远程办公、在线教育、互联网诊疗等新型消费的接受认可度持续攀升。远程办公刷新上班模式，在线教育实现“停课不停学”，互联网诊疗将便捷、质优、价低、可持续的医疗服务下沉至镇乡村。

　　5G、人工智能、大数据、云计算、虚拟现实等新型消费相关技术加速应用。比如，中超联赛推出了5G“云包厢”“云呐喊”等创新体验。又如，第127届广交会采用5G技术与直播结合，实现了对180万件产品的4K高清展示与三维展示。

　　新型消费业态模式加速涌现，从吃、穿、用等实物消费领域加快向医疗、教育、文娱、旅游、体育、健身等更多服务领域扩张渗透。生鲜电商、门店到家、无接触配送等新业态迅猛发展，“云逛街”“云购物”“云展览”“云旅游”等新模式不断涌现，大大拓展了消费场景，重新定义了消费习惯和内容。

　　同时也要看到，新型消费在快速发展中也暴露出信息、商贸流通等基础设施不足，线上线下融合的供应链体系尚不健全，优质复合型人才短缺等短板弱项，制约了服务能力的进一步提升。

　　推动新型消费发展意义重大、政策有力

　　顺势推动新型消费发展，对于统筹疫情防控和经济社会发展、做好“六稳”工作、落实“六保”任务、畅通国民经济循环、推动科技革命和产业变革都具有重大意义。针对新型消费领域的短板弱项，《意见》坚持问题导向和目标导向，从融合发展、基础设施、发展环境、政策支持等四个方面有针对性地提出了15项精准有力的政策举措。

　　这是进一步统筹疫情防控和经济社会发展的重要手段。当前，我们要在毫不放松抓好常态化疫情防控工作的同时，积极推动经济社会发展，全面恢复生产生活秩序，加强就业民生保障。考虑到聚集性、接触性消费活动仍会受到一定限制，新型消费已经成为扩大内需、拉动经济增长的重要手段。《意见》的出台，将有利于进一步培育壮大消费新业态新模式，促进线上线下消费融合发展，有助于新型消费更充分地发挥对传统消费的带动作用，更好释放内需，增强经济恢复性增长动力。

　　这是进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。新型消费对推动居民就业、支持市场主体、引导投资方向具有积极作用。首先，新型消费催生了骑手、直播销售员等新就业形态，助力稳定就业形势。美团研究院数据显示，上半年，通过美团获得收入的骑手总数达295.2万人，同比增长16.4%。其中，新增骑手以工人和个体工商户为主，也包括建档立卡贫困户近8万人。其次，新型消费为中小微企业、工商户拓展了线上销售渠道，助力减少经营损失。在疫情防控最吃劲的关键阶段，外卖成为许多餐饮企业重要的收入来源。再次，新型消费对包括5G基站、物联网、数据存储设备、数据中心在内的新基建提出了具体需求，可助力我们挖掘有效投资空间。《意见》的出台，将有利于进一步完善新就业形态的劳动保障政策，推动引导实体企业创新线上线下销售渠道，加快新型消费基础设施建设，有助于更好地保居民就业、保市场主体。

　　这是进一步畅通国民经济循环的重要抓手。消费是经济循环的终点也是新起点，顺应消费升级、充分激发消费潜力，是构建新发展格局的必然要求。从近期看，培育壮大新型消费，释放因疫情被抑制、被冻结的消费需求，有利于促进需求侧加快复苏，收窄供需缺口，推动终端消费与生产供给形成良性闭环，促进国民经济循环。从中长期看，发展壮大新型消费，是扩内需的重要内容，也将引领产业数字化、智能化的升级方向，充分发挥需求对供给的牵引作用，还将推动现代流通体系建设，提高全社会流通效率。《意见》的出台，将有利于新型消费健康快速发展，牵引带动产业转型升级，加快现代流通体系建设，进一步打通生产、分配、流通、消费各个环节。

　　这是进一步推动科技革命和产业变革的重要引擎。新型消费是新一轮科技革命和产业变革的必然产物，是新技术作用于消费、实现技术应用并服务最终需求和经济社会发展的成果。同时，新型消费也为5G、人工智能、区块链、大数据、云计算、虚拟现实等前沿科技提供了丰富的数据资源和广阔的应用场景，为新技术新产品研发、新产业新业态发展提供了试验田。《意见》的出台，将有利于大力推进智能化技术集成创新，加快区块链、人工智能应用，有助于我国发展互联网经济、数字经济、互联网金融等新技术新产业，抢占新一代信息技术制高点。

　　（作者张宇贤为国家信息中心经济预测部主任、研究员，作者胡祖铨为国家信息中心经济预测部宏观室副主任、副研究员）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月26日 10 版）
(责编：牛镛)
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