前三季度降幅收窄 我国对外投资呈逐渐回暖态势

原标题：我国对外投资呈逐渐回暖态势

商务部近日公布的数据显示，1-9月，我国对外非金融类直接投资5515.1亿元人民币（折合788.8亿美元），同比下降0.6%，降幅有所收窄。对外承包工程新签合同额10504.3亿元人民币（折合1502.4亿美元），同比增长4.5%；完成营业额6381.3亿元人民币（折合912.7亿美元），同比下降8.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员20.8万人，9月末在外各类劳务人员63.5万人。

“对外投资降幅收窄，表明我国对外投资逐渐回暖。”对外经济贸易大会国际发展合作学院副院长、商务部中国国际贸易学会副秘书长肖慧琳表示，今年上半年，受新冠肺炎疫情冲击，全球的经济都在下滑，发达国家受困于债务危机，发展中国家、贫困国家受困于资金不足。相比之前，经济的低迷导致了更多的国际争端，贸易摩擦也开始增多，贸易保护主义盛行，单边主义开始抬头。在此背景下，中国对外投资不仅没有像其他国家那样出现大幅下跌趋势，小幅的下降也在逐渐收窄，表明我国对外投资已经开始逐渐回暖。

“之所以如此，与疫情发生后国家出台的各项纾困政策和举措密不可分。这些措施不仅减轻了企业的负担，而且提高了国内企业和投资人对外投资的便利性和安全性，这大大减少了疫情对海外投资的冲击。此外，对‘一带一路’沿线市场投资的逆势上扬是维持我国对外投资稳定的重要原因。”肖慧琳如是说。

根据商务部的数据，1-9月，我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资130.2亿美元，同比增长29.7%，占同期总额的16.5%，比去年提升4.1个百分点。在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额837.1亿美元，完成营业额531.3亿美元，分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的55.7%和58.2%。

对此，肖慧琳表示，“一带一路”沿线国家存在很多投资合作机会，未来前景十分广阔。首先，我国顶层设计支持对“一带一路”沿线国家的投资。2019年，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开，以深入推进在“一带一路”沿线国家的投资合作，同年，我国与东盟签订的《议定书》全面生效。其次，新冠肺炎疫情对“一带一路”沿线国家影响相对较小，因此相关国家的疫情压力也小于其他国家，有利于与我国开展投资合作。此外，对“一带一路”沿线国家投资回报率相对较高。根据联合国发布的《世界投资报告2019》，发展中经济体和转型经济体的投资回报率高于发达经济体，“一带一路”沿线国家多为发展中经济体和转型经济体，中国企业在商业层面有动力开展投资。总体来看，我国对“一带一路”沿线国家投资合作机会众多，未来可期。

谈及第四季度我国对外投资发展的走势，肖慧琳认为，尽管我国的对外投资开始回暖，尤其是“一带一路”地区逆势上扬，但是我国整体对外投资所面临的外部环境依然不容乐观。

她进一步分析道，近年来，国际政治经济局势变化多端。今年暴发的新冠肺炎疫情又对全球经济造成进一步冲击，全球经济衰退，中美贸易摩擦增多，贸易保护主义盛行，单边主义重新抬头，我国企业对外投资合作面临前所未有的新挑战。一方面，国外疫情仍处于扩散态势，世界经济还会持续性低迷一段时间，我国的对外投资规模和质量也会因此而受到一定程度的制约。还未控制住疫情的其他国家无法在短时间内大规模复工复产，执行项目的质量和进度也大受影响，这在实际效益和回报率上也抑制了中国的对外投资。另一方面，中美经贸摩擦持续，博弈加剧。随着中国综合实力的提升，中美两国的竞争与博弈从经贸、科技和安全领域逐渐向意识形态领域蔓延。此外，今年下半年的美国总统大选为中美关系增加了新的不确定性。

尽管如此，肖慧琳预测，“从国内形势看，中国的对外投资还是有很强的内部动力。国内疫情基本稳定，企业全面复工复产，经济逐步向常态化复苏，预计第四季度我国对外投资会在艰难中继续前进，有望进一步将降幅缩窄，甚至扭降为升。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)