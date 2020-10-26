汇丰银行王云峰：三方面建言上海国际金融中心建设再出发

2020年10月23日至25日，中国金融四十人论坛（CF40）联合各组委会成员机构在上海召开第二届外滩金融峰会，峰会主题为“危与机：新格局下的新金融与新经济”。
国际金融巨头汇丰银行（中国）有限公司行长王云峰畅谈如何“在更高起点上推进改革开放”。他认为，更高起点上推进改革开放，离不开高质量的营商环境。从营商环境来讲，有三个方面亟需关注。
一是法制建设。纵向来看，上海的法制环境在过去30多年中取得了长足进步，与很多国家相比，中国的法制建设速度是最快的；但横向来看，和发达国家相比，上海国际金融中心的法制建设可能还是有些差距。
比如，我们部分制度是通过“通知”、试行办法、条例等方式执行，而不是通过上位法固定下来，这在外资客户看来可能很难理解。作为国际金融中心，上海应该帮助推动我国金融行业的法制建设。例如金融机构的破产法，还有与衍生产品、对冲相关的法律，这些对于上海金融市场的发展也是至关重要的，对于上海“再出发”意义非常。
二是规则连接。在前一阶段，我们做到了市场要素的连接、金融要素的连接，我们下一步需要做到规则的连接。和其它国际金融中心相比较，我们在风险管理方面、合规方面、审计制度方面等还有些差距。对于这一方面，外资银行可能感受更深——“本地标准”和“国际标准”之间存在差距，尽管这一差距正在不断缩小，但总体来讲还有提升空间。
三是人才聚集。过去30多年，上海已经吸引了很多国际、国内的金融人才。世界经济金融不断发展，对于人才的要求也在不断改变。现在上海需要大量的金融科技人才、保险人才、理财人才，我们还需要一些绿色金融专家。特别地，我们还需要一些风险管理的中后线的专家，前线的人才已有很多，但市场上不太容易找到好的中后台的人才。
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