中国建造巴基斯坦首条地铁正式开通

10月25日，巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线地铁正式开通投入运营。作为“一带一路”倡议下中巴经济走廊首个签约实施的大型轨道交通项目，拉合尔橙线地铁除在建设期间为当地创造了7000多个工作岗位外，运营维护阶段还将创造近2000个就业机会。

记者：蒋超 报道员：塔里克 阿里

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