原标题：工业互联网平台发展指数发布

10月21日,在两化融合暨工业互联网平台大会的开幕式上，工业互联网平台发展指数（IIP10）正式发布。该指数是受工业和信息化部信息技术发展司委托研究，由工业互联网平台生态工作委员会和国家工业信息安全发展研究中心联合研制。

工业互联网平台发展指数（IIP10）采用定基指数法，参考上证50指数等经典统计指数，以全国十大“双跨”平台为样本，反映我国工业互联网平台发展态势的综合性指数，旨在持续跟踪我国工业互联网发展时序变化、刻画总体变化趋势、多维度呈现平台发展全景、准确锁定发展提升重点，周期性衡量并持续监测工业互联网平台发展态势、关键特征和价值成效。

工业互联网平台发展指数（IIP10）设计核心内容包括1套监测指标体系、1套测算方法、1组典型样本和1套系列指数。监测指标体系包括平台关键能力和平台价值成效2个一级指标，工业设备里连接、工业机理模型、工业APP开发、平台应用推广、平台价值效益5个二级指标和14个采集项。测算方法采用定基指数法，以2018年为基期，以100为基值、以年为测算周期，综合测算指数各期值。样本平台选取全国十大“双跨”平台。系列指数包含1个总指数，以及工业设备连接、工业知识沉淀、工业APP开发、平台应用推广、平台价值效益等5个分类指数。

工业互联网平台发展指数（IIP10）测算结果表明：在总体态势方面，2020年我国工业互联网平台发展指数达172.4，近两年以超30%的年均增速加速提升；在设备连接方面，2020年工业设备连接指数高达251.9，上云设备规模呈现爆发式增长态势，主流工业协议实现全覆盖；在工业APP开发方面，2020年十大“双跨”平台工业APP数量较2018年翻一番，运营管理、设备运维、生产制造、研发设计、节能减排、安全生产、仓储物流、供应链管理、质量管控等类型APP层出不穷；在机理模型方面，2020年工业知识沉淀指数仅为128.3，机理模型的主要类型包括业务流程模型、行业机理模型、研发仿真模型、数据算法模型四大类，数据模型开发能力不足是制约工业互联网平台向更深层次发展的关键因素；在应用落地方面，中小企业仅占十大“双跨”平台用户的17.8%，广大中小企业是平台服务应用亟待拓展的“处女地”；在效益创造方面，平台在经过前期投入阶段迎来收入成倍增长，凸显逆势发展潜力。

工业互联网平台发展指数（IIP10）85%的监测指标数据均来源于工业互联网平台监测分析工作。平台监测分析工作以不增加平台统计工作量、不触碰平台商业秘密为原则，以标准化的数据接口和统一规则下的自动采集为手段，以引导平台规范发展、支撑重大工程和试点示范工作、探索平台互联互通路径、构建平台发展生态为目标，实现了对平台发展态势的动态感知和常态化监测。截止2020年10月19日，工业互联网平台生态工作委员会联合一所、信通院、赛迪、工联院4家单位的公共服务平台，共监测到首批19家试点平台实际用云量16.8万台、数据应用总量1180.87PB，汇聚了超过38.1万名开发者、周活跃人数17.5万人，基于平台开发了6.5万个工业APP、其订阅总金额5.6亿元，平台注册用户数765万个、付费企业数285.3万家。

工业互联网平台发展指数（IIP10）的发布将为政府部门、行业协会、研究机构、制造企业和平台服务商等各方力量协同推进平台建设、深化融合应用、完善平台服务体系提供科学依据和有效引导，有助于我国工业互联网发展走深向实，助力新一代信息技术与制造业加速融合发展。

(责编：任妍、孙阳)