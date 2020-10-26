中电联组织电力同行交流特色文化成果

10月22日到23日，由中国电力企业联合会（以下简称中电联）主办、鲁能集团协办的“2020年度电力行业企业文化工作交流会暨电力文化故事汇活动”在浙江淳安举办。此次会议重点探讨新时代电力行业企业文化建设新思路，总结交流电力企业文化建设先进经验，交流推广文化建设成果，以“讲好战疫故事，传播企业文化”为主题，集中展现电力行业在抗击新冠疫情中的独特贡献和感人事迹。来自中央企业党建政研会、全国电力行业的企业文化领域专家和骨干力量、战疫一线的亲历者及电力行业受表彰者等近100位代表出席会议。

中电联党委委员、专职副理事长王志轩出席会议并作题为“以文化建设推动电力行业高质量发展”的讲话，中电联会员与企业文化建设部副主任（主持工作）毕湘薇主持会议。

会议强调电力文化是社会主义核心价值观在行业改革发展中具体实践的产物，是新时代中华优秀传统文化与社会主义先进文化相融合的产物。电力行业文化建设要结合时代和电力特点，共筑行业精神家园。一要坚持以社会主义核心价值观引领行业文化建设；二要以文化传播为核心途径树立行业良好品牌形象；三要以履行责任为使命积极培育电力企业家精神。

会议对电力行业企业建设做出部署：一是推进绿色发展，构建低碳文化；二是加强协同协作，构建团结文化；三是提高安全意识，构建安全文化；四是强化普遍服务，构建责任文化；五是坚持创新引领，构建创新文化；六是突出以人为本，构建和谐文化。

在故事展示环节，一共13家电力集团选送的14个节目精彩上演。本次活动还邀请华北电力大学马克思主义学院院长王伟教授讲授了《传统文化智慧与企业文化塑造》，从传统文化智慧的总源头、企业文化塑造的途径两部分，阐述了将中国传统文化思想引入现代企业文化建设的思路。（牛广文）

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