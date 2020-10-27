原标题：软件铸魂·全国行（西安站）暨开源生态论坛召开

为传播普及开源理念、推广优势开源项目、吸引更多开发者参与我国开源生态建设，10月24日，“软件铸魂·全国行（西安站）暨开源生态论坛”在2020年第四届全球程序员节上成功召开。来自十余家产学研单位的专家代表，以“开源成就开发者未来”为主题，共话开源生态建设，深入探讨开源技术、开源项目、开源治理、开源社区、开源人才的发展之道。

工业和信息化部信息技术发展司副司长杨宇燕在致辞中指出，开源加速软件迭代创新、技术演进升级，奠定全球软件产业发展基石。我国已成为全球开源生态的重要贡献者，但国内开源生态建设还处于起步阶段，亟需在开源基金会发展、开源项目孵化、开源社区运营、开源文化传播等方面加强引导，尽快完善开源生态。下一步，工信部将坚持共建共赢、聚焦优势项目、加快文化普及、加强国际合作，吸引软件企业、科研院所、高校、开发者等各类主体拥抱开源，构建众研众用众创的开源软件生态。

论坛上，开放原子开源基金会理事长杨涛介绍我国开源基金会的发展现状、运作机制及在开源生态中的作用；中国科学院软件研究所副总工武延军分享开源软件供应链及其可靠性保障措施；国家工业信息安全发展研究中心软件所研究总监刘京娟发布《开源软件风险评估路径》相关成果；华为鸿蒙OS首席架构师李毅、浪潮国际副总裁郑伟波、腾讯开源委员会主席许勇、京东数科潘娟、360漏洞云胡晓娜分别分享了企业开源项目思路和社区治理经验；开源中国CEO马越介绍了Gitee的功能和成效；西安交通大学副教授饶元介绍开源人才培养与科研体系建设路径。（张伟）

(责编：任妍、杨曦)