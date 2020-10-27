中国海油：发扬钉钉子精神 奋力夺取疫情防控和生产经营双胜利

面对新冠肺炎疫情叠加低油价的压力和挑战，中国海油党组在全系统大力弘扬钉钉子精神，统筹推进疫情防控和生产经营工作，在严格守住“零感染”目标的前提下，坚定不移推动油气增储上产。

战疫情：一仗接着一仗打

中国海油党组始终把提高政治站位作为第一要求，每当党中央作出重大决策指示、国务院作出相关部署要求，都第一时间组织传达学习，研究贯彻落实措施，发扬钉钉子精神，把工作抓细抓实抓出成效。

坚持统筹指导、压实责任。1月25日，中央政治局常委会会议对疫情防控工作做出部署后，中国海油党组火速响应、迅速动员，1月26日成立疫情防控工作领导小组，1月27日召开紧急会议研究部署相关工作，迅速形成全面部署、全面动员、全面加强疫情防控的工作局面。

党组成员和各级领导干部从春节开始一直坚持值班值守，深入一线指导检查，推动各单位及时成立疫情防控工作领导小组和专项工作组，迅速建立起坚强有力、运转有效的领导指挥、预防控制和监督管理“三个体系”。

着力加强人员管理，统筹推进人员摸排统计、重点领域防控措施、防控人员范围、疫情防控实时报告、防控动员宣传教育“五个全覆盖”，构筑了群防群控严密防线。

针对海上一线远离陆地、空间封闭、人员集中的特殊作业环境，迅速调整出海作业人员倒班时间，切实加强出海作业人员症状筛查和体温检测，对7.7万余名出海人员和承包商人员开展集中医学观察，确保了海上平台、船舶“零疫情”。

把境外疫情防控作为重中之重，建立区域联防联控机制和三级境外疫情防控管理体系，按照“五个清晰”要求抓好责任措施落实，守住了境外中方员工“零感染”底线。

始终把广大员工生命安全和身体健康放在第一位。疫情初期发出了《致全体员工及家属、离退休老同志和相关人员的一封信》。及时为工作和滞留在湖北省武汉市的员工送去口罩等防疫物资，积极做好与员工家属沟通，帮助家庭解决实际困难和后顾之忧。及时建立新冠疫情海外服务中心线上平台，积极做好境外“超期服役”人员轮换、家庭“暖心服务”等工作。重视做好疫情期间员工心理健康工作，开通免费心理咨询热线，邀请心理专家举办讲座，帮助员工解答疑惑、疏解压力。

在疫情防控常态化的新形势下，零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。6月11日，北京市新增1例本地确诊病例，打破了当地连续50多天无本地新增确诊病例的平静，警报骤然拉响——

“要高度重视北京作为首都的特殊重要意义，认真落实北京市政府要求，强化‘四方责任’，落细各项常态化防控措施，慎终如始抓好‘外防输入、内防反弹’工作。”面对北京疫情防控新形势，中国海油党组及时部署，第一时间印发《关于进一步做好北京非常时期新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》，以最高标准严密布防，助力北京打赢疫情防控阻击战。

国内个别地方出现聚集性疫情后，中国海油党组紧急动员、迅速行动，采取最坚决、最果断、最严格的措施，尽一切努力把防控关口往前移，织密织牢疫情防控网。

深入一线检查指导 图片来源：中国海洋石油报

担使命：一事接着一事办

中国海油党组全面贯彻落实“六稳”“六保”工作要求，团结带领全体干部员工攻坚克难，全力保障油气电等基础产品正常供应，加大防疫物资支援力度，坚决打赢脱贫攻坚战，充分发挥油气上产的“主力军”、央企履行社会责任的“先锋队”和国民经济稳增长的“稳定器”三大作用。

面对疫情初期各类防疫物资紧缺的局面，大力发扬“一方有难、八方支援”的互助精神，全力保障各类防疫物资稳定供应。所属海油发展天津院正达科技有限公司春节期间加班加点，在战疫关键时期累计生产920吨84消毒液，对外捐赠近700吨；海油发展安全技术服务公司在重庆紧急建设8条口罩生产线，累计生产口罩超过1600万只。抗疫关键时期，中国海油累计向湖北等10个省市重点防控地区和10多家医疗单位机构捐赠口罩130余万只，防护服、护目镜等防护设备4万多套，为各地抗击疫情提供有力支持。国内120余个在产海上油气田和主要炼油厂、LNG接收站、化肥厂等保持正常生产，全力保障各类防疫物资及生产生活物资供应。

今年是全面建成小康社会的目标之年，脱贫攻坚的任务本来就十分艰巨，突然而至的新冠肺炎疫情又带来了新的挑战。“不论困难有多大、任务有多重，中国海油在脱贫攻坚上的投入不能降，力度不能减，标准要更高，措施要更细，效果要更实。”在疫情防控工作领导小组会议上，中国海油党组书记、董事长汪东进多次强调，要严格落实“四不摘”要求，保持攻坚态势，继续做好对口帮扶工作，密切关注疫情对帮扶县市的影响，支持配合好当地疫情防控与复工复产工作，努力将疫情影响降到最低，防止因疫致贫、因疫返贫，确保各项脱贫成果经得起检验。

对口帮扶的6个县市在今年3月份全部脱贫摘帽后，中国海油党组继续坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，结合实际持续创新扶贫模式，重点在产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫和消费扶贫四个方面出实招、求实效，不断巩固脱贫攻坚成果，确保高质量完成脱贫攻坚任务，助力乡村振兴战略实施。

湖北经济社会发展遭受疫情重创，疫后重振任务艰巨繁重，中国海油党组第一时间下发通知，加大对湖北农产品的消费扶贫力度，推动布局一批重点投资项目，持续深化企地合作，为湖北疫后经济重振作出海油贡献。

就业是民生之本。特殊就业季，中国海油党组把高校毕业生就业作为重中之重，多次调增招聘指标，招聘计划人数较去年增加58％，完成招聘2010人，超计划6%，其中湖北籍和湖北省高校毕业生227人、贫困家庭大学生265人。除此之外，还招聘贫困地区农民工208人。

紧急捐赠抗疫物资 图片来源：中国海洋石油报

保生产：一锤接着一锤敲

作为我国海上最大油气生产商，中国海油肩负着保障国家能源安全的重要使命。中国海油党组在抓紧抓实抓细疫情防控的前提下，统筹安排项目建设和生产经营各项工作，以钉钉子精神加大国内油气勘探开发力度，全力保障国家能源安全。

始终坚持疫情防控和生产经营两手抓、两手硬，及时成立复工复产工作领导小组，全力协调解决各单位受疫情影响在复工复产方面存在的困难和问题，打通“堵点”，补上“断点”。面对疫情带来的严峻考验，2月12日，渤中34-9油田宣布投产，日产原油达4000吨；几天后，油田B平台21H井的完钻井深4022米，完井周期仅为3.88天，打破我国海上4000米至4500米水平井最短完井周期历史纪录；2月底，国内勘探、开发和钻完井作业点全部恢复；3月初，工程建设复工率达到100%以上；3月16日，在渤海海域发现的大型油田垦利6-1也“浮”出海面，该油田石油探明地质储量超过1亿吨，是渤海莱州湾北部地区首个亿吨级大型油田。

在全国上下团结一心的艰苦努力下，国内疫情迅速得到有效控制，但国际油价断又遭遇断崖式下跌，再次给石油行业带来严重冲击。面对新一轮大考，中国海油党组专题召开“坚决打好应对低油价挑战攻坚战”工作部署会议，号召全体员工坚定信心、共渡难关，把低油价压力转化为深化改革创新、破解发展瓶颈和降本提质增效的动力，努力化危为机，实现新形势下的高质量发展。

遇到的困难这么多，挑战这么大，要不要把目标调低一点？中国海油党组一班人决心一致：坚定不移推动增储上产“七年行动计划”实施，咬定全年生产经营各项目标任务不动摇，加大国内油气勘探开发力度，争做国内油气增储上产“主力军”。

在集团领导工作例会、生产经营月度协调会上，每项具体任务都有党组成员主抓、牵头部门统筹、业务部门落实，重点工作还有专人督办；各级领导干部身体力行，到车间、进厂区、登码头，深入现场调研，认真听取意见，协调解决问题……这样的工作模式已成为新常态。

艰辛努力之下，各项重点项目加速推进、捷报频传：5月11日，我国首个自营整装开发深水油田——流花16-2油田群钻完井工程圆满收官，比设计提前108.54天，提效达17% ；6月9日，位于南海西部海域的我国首个深水自营大气田陵水17-2首口开发井顺利完成作业，作业水深超过1200米，完钻井深接近4200米，标志着气田开发建设迈出重要一步；9月份，我国海上首座大型稠油热采开发平台——旅大21-2平台在渤海顺利投产，填补了我国海上油田稠油规模化热采的技术空白；同月，流花16-2油田群也正式投产。

奋力完成生产经营目标任务 图片来源：中国海洋石油报

志之所趋，一往无前。在中国海油党组的团结带领下，中国海油广大干部员工坚持 “1534”发展思路不动摇，推动实施增储上产“七年行动计划”不停步，誓将压力变动力，夺取疫情防控和生产经营“双胜利”，为国家能源安全、经济社会发展作出更大贡献。（牛广文）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)