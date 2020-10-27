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荣乌ZT7标圆满完成全部箱梁预制任务

2020年10月27日15:58  来源：中国网
 
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10月23日，在河北荣乌高速公路新线ZT7标全体参建人员历时190天的共同努力下，项目最后一榀箱梁顺利浇筑完成。至此，荣乌ZT7标2492榀箱梁全部预制完成，为实现全年目标任务打下了坚实的基础。

据悉，梁板生产作为该项目的关键工程，共计2492榀，其中25m预应力箱梁70榀；30m预应力箱梁2374榀，40m预应力箱梁48榀。预制箱梁混凝土总计91142方。自4月16日箱梁首件浇筑开始，项目部根据总体生产任务倒排工期，配备技术先进、种类齐全的施工机械设备，做到配套合理、满足工程进度和质量标准的要求，并提前谋划雨季、夜间施工等不利因素影响，完善措施，实现全天候生产，确保任务目标的实现。梁场设置5条智能生产线，配备液压自行式箱梁模板27套，台座179个，采用钢筋加工遮雨棚、智能压浆设备、智能张拉设备、智能蒸汽设备、自动喷淋养生系统等新技术新工艺，在保障箱梁生产质量的同时，加快了箱梁生产速度。

据了解，为了确保顺利完成各项施工任务，根据施工条件，项目领导班子多次召开箱梁预制专题会议，统筹规划，周密部署，让所有参与施工的人员熟悉施工方案和施工计划，确保工程质量符合要求，根据施工计划严格落实任务，以日保周、以周保旬、以旬保月、以月保年，确保工期内各项施工目标完成。同时，建立了从项目经理部到各部门至施工作业队的生产调度指挥体系，现场技术人员进行全程质量控制和进度安排；各部门协调处理施工过程中出现的技术、设备等方面的问题，建立材料采购、保管和使用的电子台账，全面、及时掌握工地的材料用量和库存情况，妥善解决了施工需要的水泥、外加剂、钢绞线、钢筋、锚具、波纹管的供应，保证了工程施工的连续性和均衡性。

在项目部管理人员的精心组织、统筹安排下，全体参建者坚定信心，攻坚克难，发扬新疆交通建设集团股份有限公司“功崇唯志、业广唯勤”的企业精神，克服了进场晚、工期紧，原材料供应紧张等种种不利因素。在“同心向党、共建雄安”的旗帜引领下，积极采取有效措施，不断优化资源配置，完善工序衔接，科学组织施工，合理安排生产，实现箱梁预制满产。同时加强施工过程中的安全质量监控，加速完成箱梁预制任务，不断创造“新疆交建加速度”。

此次箱梁预制圆满完成，标志着新疆交建荣乌高速公路新线ZT7标段项目又一重大节点工程的顺利完工，为圆满完成任务目标提供有力保障，同时吹响了本项目向年底主体工程完工、2021年6月通车目标冲刺的冲锋号。（郑胜军）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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