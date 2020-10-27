中建三局一公司重阳节开展“寸草心”爱老敬老志愿服务活动

“尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。”10月25日重阳节，亦是中国人民志愿军抗美援朝70周年，中建三局一公司保定茂园小区项目联合保定市竞秀区团委组织开展了“寸草心”爱老敬老志愿服务活动。
10月25日上午，该项目执行经理褚衍威带领项目志愿者，慰问了竞秀区龙泉社区辖区内的抗美援朝老战士和社区独居老人们，为他们送去了米面油等生活必需品，让他们度过了一个温暖的重阳节。
其中，许丕参老人是一名参加过抗美援朝及国内战役的老兵，94岁高龄。尽管老人身体有些虚弱，但他讲述起抗美援朝战役的故事时依旧慷慨激昂，回忆起一同上战场的战友们流血牺牲，有钢铁般意志的老人眼角依旧泛起泪光。据许丕参老人的女儿介绍，许丕参退伍多年，但仍胸怀祖国心系党，空闲时就听新闻，学习十九大报告、学党章，每天穿着军装，佩戴着获得的勋章，这成了老人几十年的习惯。
褚衍威关切地询问了老人的身体状况，并翻阅了老人的立功奖章，叮嘱老人一定要保重身体，并表达了对抗战老兵深深的敬意：“许老，您就是我们的旗帜，抗战精神就是这个时代永远不倒的丰碑，我们年轻一辈会珍惜现在、不忘历史，更好的把革命精神、艰苦奋斗精神传承下去。”在场人员无不动容，感怀。
活动中，褚衍威表示，中建三局一公司勇于担当、敢于争先，在积极投身保定市建设的同时，也会让志愿者服务活动走进保定，担负起央企应尽的社会责任。（图文：王雪）
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