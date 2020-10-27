大数据按下园区科技创新“快进键”

“我国首个面向科技园区的智慧园区科创能力分析管理系统正式上线。”10月19日，在2020全球医药健康大数据峰会上，北京知识产权运营管理有限公司（下称北京IP）、国家知识产权运营公共服务平台和北京信聚知识产权有限公司共同发布了上述系统。

据悉，该系统开设了“科创实力”“企业分析”“企业服务”等七大功能模块，可以对园区创新情况和企业知识产权布局态势进行对比分析，并提供可视化、智能化的大数据解决方案，助力园区实现管理智能化、决策可视化、服务精准化，打造具有产业特色的知识产权创造、保护、运用高地。

铺就园区创新的“高速路”

生物医药产业是国家战略性新兴产业的重点发展领域。近年来，我国不断加大生物医药知识产权领域的改革力度，营造良好的医药产业创新保护环境，带动生物医药企业重视知识产权保护和运用工作。中关村生命科学园作为中关村国家自主创新示范区的重要组成部分，自2000年成立以来，致力于为园区科技企业和研究机构搭建优质创新创业生态，已成为国内一流的生命科学研发和产业聚集区、行业领先的标杆园区。

在此背景下，如何设计开发符合园区企业需要的知识产权管理系统，助力园区高质量发展，成为科技园区亟待解决的问题。此次上线的智慧园区科创能力分析管理系统，可同时满足科技园区的集成化需求以及园区企业的个性化需求，为推动科技园区长远发展、优化园区创新主体知识产权工作水平提供了新思路。

“科创实力”是智慧园区科创能力分析管理系统的一大核心功能。该功能可实时监测园区的科技创新成果，并结合商标、著作权、高端人才、重点实验室等多源数据，多方位展示园区科技创新基本情况。

这一功能的实现有赖于权威知识产权数据源以及独创数据评价模型。据介绍，智慧园区科创能力分析管理系统采用国家知识产权运营公共服务平台数据源，涵盖中国、美国、日本等102个国家的专利数据，数据种类包括中国专利全文数据、中国专利审查过程数据、世界专利著录项目及文摘数据、全球法律状态数据等30余种，累计量达到9亿多条。与此同时，该系统所基于的数据评价模型由北京IP独创，纳入了专利以及专利以外的技术、法律、产业和市场要素，从科创规模、科创效率、科创质量与成果运用四个维度细化评价指标37项，科学分析园区在科创成果保护和运用方面的发展现状。

在数据评价模型的基础上，智慧园区科创能力分析管理系统依托“科创生态位”功能模块，将中关村生命科学园与江苏、上海、广州等其他省市的同类园区进行了科创生态对标。结果显示，截至今年10月，中关村生命科学园创新主体在国内共提交了3199件专利申请，已有1624件获得授权，其中包括1033件发明专利；通过《专利合作条约》（PCT）途径提交了237件专利申请。无论是科创质量，还是科创成果转化运用，中关村生命科学园均位列国内同类园区领先地位。

引导企业创新的“指挥棒”

9月24日，中国（北京）自由贸易试验区（下称自贸区）揭牌成立，将医疗健康列为自贸区科技创新片区重点发展产业之一。中关村生命科学园作为示范园区将承担起“科技创新催生新发展动能”的重要使命，精准解决企业科技创新发展难题，加速园区企业对标市场、自主创新的发展步伐。截至目前，园区已经聚集了国家蛋白质科学中心（北京）、博奥生物集团、百济神州（北京）生物科技有限公司等500余家国内外研究机构和生物医药企业。

为进一步开展精准服务、助推企业科技创新，智慧园区科创能力分析管理系统开设了“企业分析”功能模块，将园区企业与国内外其他生物医药头部企业进行量化比对分析，挖掘隐形冠军企业，帮助园区企业科学认识自身创新实力。结果显示，北京博达高科技公司、北京贝瑞和康生物技术公司、未名兴旺系统作物设计前沿实验室、博奥生物集团等园区企业展现出了较强的科创综合实力，其中博奥生物集团除了在国内提交了400余件专利申请之外，还通过PCT途径提交了71件专利申请。

北大世佳科技开发有限公司是首批应用该系统的企业之一。该公司主营业务为中药新药研发，重点研究中药复方制剂中的有效部位和有效成分，目前已在国内提交了64件专利申请，其中43件获得授权。

“系统上线以后，我们对整个园区的专利情况以及自身的创新情况有了更加直观地了解，但更重要的是，借助该系统我们可以和园区其他兄弟单位进行比较，了解自身的优势和劣势，并通过相应措施补足短板，发挥优势。”北大世佳科技开发有限公司总经理周亚伟在接受本报记者采访时介绍，当前公司科技成果转化能力相对较弱，未来公司将更重视专利转化，向园区兄弟单位看齐。

与此同时，针对园区内部分中小微企业存在创新能力不足、知识产权人员配备不足等问题，智慧园区科创能力分析管理系统依托“企业服务”功能为园区企业提供专利状态、缴费状况、保护年限、潜在风险等监控管理服务，方便企业对自身专利数据进行整理、挖掘和分析，科学研判市场发展态势，提升自身科技创新能力。

“智慧园区科创能力分析管理系统有望成为园区企业开展创新的‘指挥棒’。”周亚伟表示，在该系统的指导下，园区在引导企业加大研发力度、开展科技创新的同时，鼓励企业重视知识产权保护和运用工作，依托大数据为企业的长远发展以及园区的高质量发展保驾护航。（本报实习记者 薛佩雯）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)