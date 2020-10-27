2020广州塔登高赛开跑 绿瘦"五力合一"获奥运冠军打call

随着出发口令的笛声一响，300多名登高选手朝着同一个目标开跑——登顶广州塔。
重阳佳节，登高望远是中国的传统习俗，在节日当天登顶中国第一高塔更显纪念意义。
2020年登高赛活动现场
10月25日，由广东经济科教频道与广州塔联袂打造的“2020第七届广州塔登高公开赛·重阳专场”在地标广州塔举行。本次赛事还吸引了冠军天团、援鄂医疗队以及多位名人嘉宾、社会各界精英人士前来助阵。
绿瘦健康产业集团也受邀，首次作为本届大赛大健康行业官方合作伙伴，为选手们提供能量补给，助力选手勇登塔顶。
绿廋受邀成为大健康行业官方合作伙伴
为帮助选手们迅速“满血复活”，绿瘦为选手们准备了饱腹、营养又美味的绿瘦代餐能量棒、蛋白奶昔等现场能量补给。此外，还提供包含绿瘦智能哑铃、智能运动鞋等健身礼包，呼吁全民运动，关注健康和体重。
本次赛事还吸引了8位冠军天团参与登高体验，其中包括伦敦奥运跳水冠军罗玉通。
作为中国国家跳水队的官方合作伙伴，绿瘦倡导国民科学管理体重的活动，一直获得中国国家跳水队的大力支持。
“我是奥运跳水冠军罗玉通，2020与绿瘦携手，登顶广州塔，绿瘦“五力合一， 科学服务，只为更好的你。”冲刺完“小蛮腰”后，罗玉通为绿瘦打call。
据艾媒咨询2019年的一份报告显示，中国有2.5亿的肥胖人群。面对国民日益旺盛的体重管理需求，绿瘦首创“五力合一，科学服务”的服务模式，通过体重管理规划师、营养顾问、运动顾问、心理咨询顾问、服务管家等专业角色，以多维度综合干预体重管理，助力国民更健康高效地管理体重。
《“健康中国2030”规划纲要》指出，要广泛开展全民健身运动。“绿瘦一直大力支持和开展全民健身活动，激发国民运动热情。”绿瘦健康产业集团市场中心总经理陈文斯在接受媒体采访时表示，“健康中国2030”是国家对全民健康的指导，增强全民健康体质是绿瘦集团的愿景，广州塔是广州的地标，同时“小蛮腰”形象很符合绿瘦对体重管理的意象。
“今年以来，我们陆续发起了‘5·11全民上秤’活动、‘8·8全民健身开放体验日’活动，这次我们参加广州塔登高公开赛，希望跟主办方一起大力倡导全民关注健康和体重，未来我们还会持续参与这类活动，助力健康中国。”
广州塔登高赛重阳专场之后，绿瘦也将继续支持11月的年度决赛。（牛广文）
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