原标题：资本如何助力成渝新经济发展？听听他们怎么说

人民网重庆10月24日电 10月23日下午，2020重庆国际创投大会——“资本+成渝新经济”论坛在西部（重庆）科学城开讲，与会嘉宾为成渝地区双城经济圈建设建言献策。

在此次创投大会上，由重庆高新区、璧山区、渝富控股、地产集团、四川发展等共同出资设立成渝地区双城经济圈发展基金，总规模达300亿元，主要投资于集成电路、智能制造等战兴产业，资产证券化、产城一体化等方向，这标志着川渝两地在金融和产业领域深度合作的正式开启。

专题论坛现场。 主办方供图

当日下午举行的“资本+成渝新经济”论坛上，国务院国资委资本局局长李冰表示，希望推动重庆成都两个中心城市的协同带动，发挥区域优势和特色。加强双城与全国各地国有资本和各类国有资本的深度合作，使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心，改革开放新高地，高品质生活新机制，打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

论坛上，重庆渝富控股集团有限公司董事长李剑铭以《聚合资本力量 拥抱“成渝新经济”》为主题，从“成渝新经济”催生资本新风口、国有资本引领带动“成渝新经济”、各类资本联动聚合“成渝新经济”三个方面进行了主旨发言。他表示，成渝两地双城经济圈要打造成为具有全国影响力的科技创新中心，将围绕前沿科技、核心技术开展新经济布局，要通过资本为科技赋能、科技为经济赋能，让新经济成为推动成渝地区高质量发展的新引擎。

李剑铭介绍，下一步，渝富控股将致力于推动成渝产业转型升级，聚焦以“芯屏器核网”为重点的数字经济领域，助力成渝地区投资培育以功率半导体为重点的芯片产业集群，以柔性OLED显示面板为重点的新型显示技术产业集群，以智能家居、可穿戴设备为重点的智能终端产业集群，以三电系统为重点的智能网联汽车产业集群，以工业、医疗、服务为应用场景的机器人产业集群，以5G网络、物联网、数据中心为重点的产业互联网集群。

同时，致力于推动成渝国有资本优化布局，以发起设立的成渝地区双城经济圈发展基金为纽带、为依托，与成渝两地市县、企业一道，通过资本与产业的深度对接，推动资本重点投向5G、数据中心、人工智能、工业互联网、智慧物流等领域，推动成渝两地共建国家数字经济创新发展试验区和国家新一代人工智能创新发展试验区。

此外，还将致力于推动成渝国资国企改革，推动部分参控股企业及优质项目引入央企、地方国企、行业龙头企业、市场化头部机构实施混改，适时推动上市，打造“1+N”上市体系，探索设立成渝双城国企ETF基金，在成渝地区战略性重组、专业化整合、资本协同运作等方面寻找新的改革发力点。

圆桌论坛现场。 主办方供图

在随后进行的圆桌对话环节，渝富控股监事会主席汤宗伟作为主持人，与中金资本运营有限公司董事总经理马荣宝、申银万国投资有限公司总经理马龙官、京东方科技集团股份有限公司高级副总裁杨安乐、西安纸贵互联网科技有限公司副总裁刘豪杰、重庆市璧山区人民政府区长秦文敏、渝富控股集团总经理刘江桥等围绕“资本+成渝新经济”这一主题进行了针对性的交流和探讨。

嘉宾们表示，成渝地区双城经济圈有着很好的地域优势，经济交通非常便利，跟“一带一路”连接也非常密切，工业体系比较健全。政府也给出了政策层面、资金层面的发展助力，在整体良好的发展大环境下，未来的重庆在智能制造领域，半集成电路、工业互联网、消费物联网等领域将有众多的发展机遇，也期待能有更多的资本机构和企业到这里投资和发展。（刘政宁、孙启凡）

(责编：夏晓伦、毕磊)