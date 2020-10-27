居家情况“码”上查 “e普查”助力人口普查

“我敲了好几户人家的门，都没有得到回应，非常影响工作效率。”10月23日上午，北京市海淀区某社区居委会人口普查员陈小静急匆匆地联系网上国网App工作人员说明情况，“听说你们上线了一款辅助工具，可以用来掌握居民居家情况，到底怎么用啊？”

10月11日，第七次全国人口普查入户工作正式开展。据了解，普查员对所管辖区域内，普查对象是否在家以及什么时候在家等情况并不了解，“敲门无人应”是普查员在工作过程中面临的实质性难题。为发挥电力大数据优势，助力第七次全国人口普查效率及数据质量提升，国家电网公司移动端服务平台——网上国网App于10月12日推出“e普查”电力辅助工具（以下简称“e普查”）。

通过“e普查”，可以为人口普查员提供“绿、黄、红”三种居家情况颜色标识码，进而掌握居民居家情况。绿色码代表该户居民近七天用电正常，属于常住户；红色码代表该户居民近一个月没有用电，属于空置房屋；黄色码代表该户居民近一个月间歇性用电，意味着该户居民不经常在家，普查员在入户登记时扫描电表表号即可。

“用户的电力数据，包括近30天日用电量及近3年月用电量数据，采集成功率达99%以上。”国网客服中心网上国网运营中心产品策划部主任欧伟表示，“‘e普查’是在国网营销部指导下，我们与国网大数据中心联合打造的一款创新产品。该产品在模型算法上，通过用电阈值、用电波动等，可以科学判定居民居家情况。”据了解，国务院第七次人口普查办公室已经与国家电网公司签订合作协议，标志着电力数据在人口普查等社会统计方面的深入应用。

现有电力数据准确性高、实时性强，完全满足辅助开展人口普查工作需求，“e普查”的上线，无疑是广大一线普查员的“福音”。同时，国家电网公司服务区域内约有550万普查员，“e普查”的推出，给人口普查带来了新思路、新方案，展现了央企的责任与担当，为打赢人口普查攻坚战提供了有力保障。（牛广文）

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