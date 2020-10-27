科大讯飞发布扫描词典笔

人民网北京10月27日电（记者毕磊）昨日晚间，科大讯飞发布了一款A.I.学习方向的智能硬件产品——讯飞扫描词典笔。这款词典笔的核心功能是扫描查词，同时还针对英语生词学习过程中的听、说、读、记全流程设计了对应的创新功能，使得英语生词的查阅和学习都更加高效。
据悉，讯飞扫描词典笔使用了“中高考英语听说考试评分系统”同源口语评测技术，同时还集成了讯飞自研的图像识别、语音识别、机器翻译、智能语音合成等技术，查一个单词仅需0.5秒，词典笔的扫描识别准确率高达99%，内置的权威词典涵盖了小学到大学必备词汇，其配置了一块3.7寸高清大屏，单词的音标、释义、例句等可以一屏全部显示，阅读流畅无需翻页。
另外，讯飞扫描词典笔覆盖了听说读记全场景，权威词典都是欧美真人发音；支持实时语音翻译，模拟真人对话练习；支持口语跟读评测；生词一键收藏，云端同步，随时随地记单词。
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我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】