工业利润逐季回升（锐财经）

近日，江西省高安市康铭盛光电科技有限公司内，工人在生产车间检查灯具产品质量，准备销往国内外市场。

周 亮摄（人民视觉）

近日，在位于江苏赣榆经济开发区内的江苏三旗流体设备有限公司，工人正检验一批即将出厂的高压无气喷涂机。

耿玉和摄（人民视觉）

10月27日，国家统计局发布工业经济效益月度报告。数据显示，随着疫情防控和经济社会发展工作取得明显成效，生产需求逐步恢复，产业循环持续改善，工业企业利润稳步回升。1-9月，规模以上工业企业实现利润43665亿元，同比下降2.4%，比1-8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个百分点。

企业盈利能力增强

看季度数据，工业企业生产销售快速恢复，利润逐季好转。三季度，规模以上工业增加值同比增长5.8%，营业收入增长4.8%，均呈逐季回升态势。在收入稳步回升的带动下，工业企业利润增速由一季度下降36.7%，到二季度增长4.8%，再到三季度加快回升至15.9%，呈现“由降转升、增长加快”的走势。

“受益于疫情防控和经济社会发展统筹推进，工业企业生产销售迅速恢复、稳健增长，供需关系持续改善。”国家统计局工业司高级统计师朱虹说。

分行业看，利润增长的行业继续增多。三季度，在41个工业大类行业中，31个行业利润同比增加，比二季度增加6个，24个行业利润增速超过两位数。

企业单位成本下降，盈利能力增强。朱虹分析，三季度规上工业企业每百元营业收入中的成本比二季度下降0.71元，比去年同期下降0.53元，有效缓解了上半年成本大幅上升给企业生产经营带来的压力。

受益于企业单位成本下降等因素，工业企业盈利能力增强。三季度，规上工业企业营业收入利润率同比提高0.64个百分点，在二季度同比由降转升的基础上提升幅度进一步加大。

工业利润增长更均衡

针对季度数据，朱虹指出，三季度工业企业利润增长均衡性明显改善。

从不同板块企业来看，主要工业板块利润均保持两位数增长。三季度，装备制造业利润同比增长22.5%，拉动规模以上工业企业利润增长7.8个百分点；原材料制造业利润同比增长23.0%，二季度为下降17.9%，其中石油加工、钢铁、有色等行业利润由二季度的两位数下降转为30%以上增长；消费品制造业利润增长14.3%，比二季度加快4.2个百分点，其中食品制造、烟草、纺织、造纸等行业利润增速均在20%以上。

三季度，大中型企业利润同比增长16.0%，比二季度加快14.7个百分点，其中大型企业利润由二季度的下降4.0%转为增长13.8%。同时，规模以上小型企业利润同比增长15.8%，比二季度加快1.7个百分点。

北京大学经济学院教授、国民经济研究中心主任苏剑对本报记者分析，观察1-9月累计数据，上游行业恢复明显慢于下游行业，这主要受前期国际能源价格走低和疫情因素影响。但在第三季度，随着市场需求恢复、产品价格回升，上游行业也开始呈现明显恢复趋势，如原材料制造业利润增速由负转正。同时，下游行业的恢复对上游行业需求拉动作用明显，如汽车制造业恢复较快，一定程度上带动了橡胶和塑料制品业的恢复。

“疫情防控成效持续显现，社会经济恢复正常，今年前两季度的冲击正在消除，前期受影响订单也陆续完成，使工业数据在第三季度呈现诸多亮点。”苏剑说。

巩固利润持续向好基础

9月份，规模以上工业企业利润同比增长10.1%，仍保持两位数增长，增速比8月份回落9.0个百分点。对此，朱虹指出，当月工业利润增速回落主要受三方面因素影响。

“一是工业品价格变动挤压盈利空间。9月份工业品出厂价格和购进价格变动对利润增长的拉动作用比8月份明显减弱。二是费用上升以及部分行业和企业大幅计提资产减值损失对利润增长产生一定影响。三是电子、汽车等主要行业受原材料成本上升、销售和研发等费用增加及同期基数较高等多因素影响。”朱虹说，企业利润持续向好基础仍需巩固。

苏剑指出，后续工业经济复苏将受到多重因素影响。“首先，疫情对聚集性行业的影响还在持续，内需面临较大压力。第二，世界经济不确定性突出，各主要贸易伙伴的经济恢复和疫情防控情况将对外需产生重大影响。第三，从营收、资金和存货周转等经营状况看，工业企业仍面临较大成本压力，继续降成本、扩内需十分重要。”

苏剑认为，当前降成本的系列措施正在见效。“要继续强化减税降费等降成本措施，通过改善营商环境，为企业降低不必要的交易成本。”

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