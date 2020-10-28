人民网北京10月28日电 （记者乔雪峰） “总的来看，交通运输行业经济正在加快回归正常运行轨道。”10月28日，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕在国新办新闻发布会上表示，前三季度交通运输经济总体呈现“先降后升、趋于正常”的运行态势，特别是三季度以来，交通运输经济运行加快回到原有发展轨道，部分领域已补齐缺口，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚强的交通运输保障，为奋力完成全年交通运输各项目标任务打下了基础、创造了条件。
吴春耕指出，前三季度，我国完成交通固定资产投资2.51万亿元，同比增长9.8%，其中三季度增速达15.5%。前三季度完成全社会营业性货运量327.8亿吨，同比下降3.3%，降幅较上半年收窄4.5个百分点，其中三季度增长4.4%，连续5个月实现正增长。
吴春耕表示，前三季度营业性客运持续恢复。我国完成营业性客运量68.1亿人，同比下降49.0%；36个中心城市完成公共交通客运量298.7亿人，同比下降39.5%。
从数据变化情况看，客运量呈现持续恢复态势，9月份营业性客运量已恢复至去年同期的66.3%，36个中心城市公共交通客运量已恢复至去年同期的81.7%。
港口货物吞吐量实现正增长。前三季度，完成货物吞吐量106.1亿吨，同比增长3.0%，其中内、外贸吞吐量分别增长2.4%和4.2%。
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