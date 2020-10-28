交通运输部：支持企业开展创新 加快推进自动驾驶技术发展

人民网北京10月28日电 （记者乔雪峰）自动驾驶一直是大家关注的热点问题。10月28日，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕在国新办新闻发布会上表示，交通运输部始终把自动驾驶作为科技创新来支撑加快建设交通强国的重点领域积极推进，始终坚持“鼓励创新、包容失败、确保安全、反对垄断”的总原则，积极推动自动驾驶技术研发试点和应用相关工作，取得了积极进展。

近期，有关企业推出自动驾驶的出租车，对此，吴春耕表示，这实际上是在实际道路交通环境下的技术性能测试，这些都是按程序经过当地政府批准后实施的，运行良好。“我们欢迎和支持有关城市和企业大力开展创新，在确保安全的前提下依法合规开展试点，加快推进自动驾驶技术的发展和应用。”

近年来，交通运输部高度重视自动驾驶技术的发展和应用，积极构建新基建的运营场景助力加快建设交通强国。吴春耕从四个方面进行了介绍：

一是强化政策支持。会同国家发改委等有关部门出台了《智能汽车创新发展战略》，支持自动驾驶技术和产业发展。同时还发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，推进新基建在交通行业的应用，提出持续推动自动驾驶研发应用等相关政策措施和要求。

二是高度重视自动驾驶技术研发。会同科技部共同推进综合交通运输与智能交通重点专项课题，两部委共同推进实施。同时，结合交通运输科技创新的中长期发展纲要和“十四五”发展规划研究来系统地梳理自动驾驶技术车路协同等相关研发需求，部署推进相关工作。

三是推进相关标准、规范的制定。交通运输部组织制定了《公路工程适应自动驾驶附属设施的总体技术规范》，对修路架桥一些附属设施对自动驾驶提出技术性的规范，就支撑自动驾驶的公路基础设施等开展前瞻性的研究。同时组织研究国家车联网产业标准体系建设指南，涉及到智能交通相关专门的篇章，目前建设指南已经在公开征求意见，下一步将联合工信部、国家标委共同印发组织实施。

四是加快相关试点示范。严格落实《交通强国建设纲要》的有关规定，在交通强国试点中把自动驾驶的试点示范作为重要领域纳入，积极支持北京、上海、河北等一些地方围绕自动驾驶、车路协同等相关智慧交通的前沿领域开展试点。目前各项工作都在积极推进，有新情况我们将及时给大家通报，也欢迎大家多提宝贵意见。

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