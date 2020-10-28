原标题：小康路上的审计坚守之七：为了让乡村振兴成色更足——审计服务乡村振兴政策落地增效见闻

九月，从江苏北部乡村，一路向北来到辽宁陌上，随处可见稻浪金黄、风景如画，一条条道路直达村口，一排排民居宽敞漂亮，一条条河流清澈流淌，一处处公园歌舞翩翩，一幅幅乡村振兴的美好图景正渐次展开。

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会，全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手,是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求。近年来，各级党委政府全力推动，无数农村干群辛勤耕耘，广袤乡村大地硕果累累，这其中也凝聚着全国各级审计机关和广大审计人员的智慧与汗水。

“保驾护航”让政策落地生根

政策执行情况跟踪审计，是新时代国家审计的首要政治任务和头等大事。乡村振兴审计，首先关注的就是党中央、国务院乡村振兴战略规划系列政策措施在基层贯彻落实情况。近两年的审计实践，有效助力了农业绿色发展、农村人居环境整治、培育新型农业经营主体、农村一二三产业融合发展、高标准农田建设、农村基础设施提档升级、乡村公共文化服务改善等方面政策措施的落地生根。

在平畴百里的鱼米之乡辽宁省沈阳市辽中区，针对高标准农田建设、人居环境整治、贫困人口扶持等政策执行不够到位等问题，审计机关深入分析问题存在原因，因地制宜提出针对性、可操作性较强的整改落实建议。辽中区委、区政府高度重视审计揭示的问题，构建以党委、政府为主导，农业农村部门牵头的多部门协作配合机制，以钉钉子精神抓好问题整改和长效机制建立，既着眼堵塞漏洞，更注重常态管理。辽中区区长卜世杰以高标准农田建设为例介绍说，辽中区积极采纳审计建议，将高标准农田从前期准备、工程实施、使用运营、后期管护等各个阶段进行优化完善，2019年以来新建成高标准农田18万亩，总投资2亿多元，覆盖全区17个镇（街道），直接受益人口近30万人；水田区灌溉水利用率提高10%，道路通达率95%以上，农业机械化水平近100%；测土配方施肥、绿色水稻种植等科技扶持项目，有效带动了花溪地温泉采摘园、沈阳强盛精米有限公司等新型农业组织的发展……这些，都为保障国家粮食安全提供了更加有力的保障。

“刀刃思维”让资金安全规范

财政资金使用是否安全规范，是审计关注的又一重点内容。审计监督虽然不能完全消除政府财政资金使用的闲置、浪费、挪用等违规现象，但却可以最大程度地减少“阴影”的黑暗程度和面积，进而提高财政资金安全系数。今年的政府工作报告中提出，各类结余、沉淀资金要应收尽收、重新安排。要大力提质增效，各项支出务必精打细算，一定要把每一笔钱用在刀刃上、紧要处，一定要让市场主体和人民群众有真真切切的感受。这种“刀刃思维”对乡村振兴相关资金使用管理同样适用、必须执行。

在东方湿地、鹤鹿故乡江苏省盐城市，市审计局农业农村审计处处长陈月红介绍说，前两年她深入参与乡村振兴审计工作，发现农村强化集体“三资”管理（农村集体“三资”是指农村集体资金、农村集体资产和农村集体资源）后，各项财政性资金的管理使用得到一定程度的规范提升，但是仍然存在涉农专项资金滞留闲置、扶贫对象识别不够精准、“一卡通”制度执行不够到位等问题，向纪检、监察等部门移送案件线索 9条。盐城市委、市政府领导高度重视审计结果，市纪委监委与市审计局联合召开全市乡村振兴政策和资金审计发现问题督办会，全市扶贫工作领导小组会议专题通报脱贫攻坚审计发现问题及整改情况，推动了整改责任的有力有效压实。全市9个县（市、区）着力加强资金统筹、优化资金投向、严格资金审核、强化过程监管、科学事后评估，一股强劲的清新之风彻底荡涤了乡村振兴进程中的不和谐音符。截至目前，审计揭示的问题有99%已经整改到位，并优化完善乡村振兴相关政策制度79 项，较好实现了靶向治疗、标本兼治。在射阳县陈洋新型农村社区如火如荼的农村住房改善工程建设现场，县住房和城乡建设局村镇科工作人员赵广程介绍说，“改善农民住房条件，关系苏北农民生活质量，关系全省全面小康建设大局，关系乡村振兴的成色和品质。审计部门指出部分资金平衡方案实际与计划有差距、部分财政专项资金闲置、部分实施单位财务管理不规范、部分房屋规划可供选择空间不大等问题后，我们积极采纳审计建议，迅速研究部署整改措施，资金使用管理得到进一步规范和提升”。陈洋镇陈洋居委会村民骆洪生一边在新房院子里整理着自家“微菜地”，一边满意地介绍“我们一家老两口，因为人少就选择了最小的60平方米两室一厅一厨一卫户型。政府托底帮助，我们只花了很少的钱，就了结了多年来住新房的心愿”。

“精耕细作”让项目提质增效

政策落实的最终效果要看资金和项目的实际效益。全国各级审计机关始终坚持全面审计、突出重点、服务大局、促进发展的总体目标，立足审改并行、以审促管、提质增效的原则，聚焦乡村振兴重大决策、重要项目和重点资金，着力发现普遍性、典型性和倾向性问题，科学深入分析问题产生原因，提出富有针对性、规范性和操作性的改进建议，以更好服务乡村振兴政策提质增效。

在红滩绿苇、石化新城辽宁省盘锦市，为了帮助当地低收入农户全面脱贫致富，盘锦市审计局在扶贫审计中，紧盯扶贫产业项目是否积极吸纳低收入农户就业、扶贫产业项目收益是否按要求足额分配给经济薄弱村和低收入农户等逐项进行检查，有力促进了扶贫资金用之于民、用出效益。走进大洼区唐家镇北窑村，绕过村口的石板桥，一条宽阔平坦的柏油路将北窑村与外界联通。而在过去，这里处处可见土坯危房，出门就是坑洼土路。改变面貌、脱贫致富，得益于北窑村新一届党支部确定的“乡土文化＋乡土产业”发展之路，组建了北窑葡萄合作社。然而，在这发展过程中，有不少村民观念难改、存有疑虑、信心不足。审计人员与村干部一道，耐心劝导、促膝宣传外地新型农业经营主体带动群众致富的成功做法，最终让大家坚定了信心、加入了行列。自此，北窑村大力扶持村民种植葡萄，建设了大唐骊珠葡萄观光采摘园，带动农户统一品牌、统一包装、统一销售，连续举办“葡萄文化艺术旅游节”，让北窑葡萄走进党的“十八大”，并在第一届“葡萄文化艺术旅游节”上，被中国农学会葡萄分会授予“中国优质生态葡萄示范基地”称号。行走在葡萄园里，甘甜怡人、沁人心脾、籽粒饱满、色泽诱人的串串葡萄映射出金秋的收获。北窑葡萄合作社负责人崔雅兰欣喜地介绍说，目前合作社吸收附近的老百姓用工近100人，还培养20多名葡萄种植能人，带动近200户农户共同致富，农民人均年收入由当初的9800元增加到现在的将近3万元。当听到村民黄庆学激动地说：“党支部在村民大会上所作的承诺，现在一一兑现了”，在场的镇村干部、审计人员和务工的农民们都露出了开心的笑容。

不只是在辽宁，也不只是在江苏，在祖国大地的每一个角落，各项乡村振兴政策在全国各级审计机关的积极助力下，正在广袤的大地上落地生根、开花结果，乡村振兴的道路越走越宽阔、越走越坚实、越走越豪迈。（来源：审计署官网）

(责编：杨曦、孙阳)