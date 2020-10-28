乡村振兴审计一线：辽河两岸乡村俏

原标题：小康路上的审计坚守之八：辽河两岸乡村俏——来自辽宁省乡村振兴审计一线的见闻

“稻花香里说丰年，听取蛙声一片。”

宋代词人辛弃疾所吟咏的田园风光恬静之美如今正在壮阔的辽宁大地上呈现出来。

实现新时代东北全面振兴，乡村振兴是重要一环。本着让老百姓过上好日子，辽宁省委、省政府全面实施乡村振兴战略，抓重点、补短板、强弱项，优结构、聚要素、延链条，坚持不懈推进宜居乡村建设，做强生态农业产业，提升绿色发展优势，推动全省农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

辽宁省审计厅厅长陈勇说，按照省委、省政府和审计署部署，辽宁省审计厅组织全省审计机关闻令而动，厚植浓浓的乡土情怀，挺起审计监督责任使命，展开一场审计助力乡村振兴的攻坚战，为富庶文明幸福新辽宁建设贡献着审计智慧和力量。

看吧！辽河奔涌，从北方到南方，从高山到草原，从田野到海滨，一曲曲乡村振兴乐章在辽河两岸奏鸣吹响！

让政策扎下去

——审计做政策红利的催化者

2018年12月，《辽宁省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》发布。如何从蓝图变为现实？辽宁省审计厅增强政治责任感、历史使命感和职业荣誉感，在乡村振兴战略实施中依法全面履行审计监督职责，聚焦目标任务、工作重点和政策措施部署开展审计。

陈勇说，经过紧张筹备和细致谋划，2019年10月，辽宁省审计厅组织全省14个市审计机关采取交叉审计的方式，对沈阳市辽中区、瓦房店市、海城市等14个县（市、区）2017年至2018年乡村振兴相关政策落实及资金使用情况进行了审计，重点关注了惠农补贴资金、农业绿色发展、农村人居环境整治等情况，掀开审计助推乡村振兴的大幕。

围绕城乡发展不平衡不充分的问题比较突出的实际情况，审计机关反映和揭示了部分县（市、区）存在滞留滞拨涉农专项资金，部分涉农专项资金未发挥效益，部分项目进展缓慢、未按期完成，少部分受益主体不符合政策规定，一卡通惠农惠民补贴管理使用不规范，超范围、超标准、重复领取惠农补贴，未按期发放补贴资金等方面的问题。这一份“把脉会诊”乡村振兴战略实施情况的“体检报告”，既坚持问题导向，找准了“病灶”，又坚持目标导向，开具了“药方”，得到省委、省政府的肯定。

一石激起千层浪。根据省领导批示要求，辽宁省审计厅会同省政府督查室联合印发《关于认真整改落实审计发现问题的通知》，会同省农业农村厅开展部门联动，协同推动审计发现问题整改。省乡村振兴工作领导小组办公室印发《关于整改12个县乡村振兴审计问题的通知》，会同省委组织部等22个成员单位按照问题整改清单，梳理业务管理中存在的盲点和漏洞，健全项目资金监管长效机制。

伴随着一张精细的审计整改网络织就，辽宁各地掀起整改热潮，审计“体检报告”和“药方”不仅为全省层面的规范管理提供了依据，更为各地破解疑难杂症打开了突破口。

省财政厅印发乡村振兴产业发展专项资金等管理办法，促进资金管理使用规范、安全、高效；省民政厅对全省残疾人补贴机制落实情况开展实地调研，联合省残联等部门开展享受补贴人员信息核对；省农业农村厅在印发《辽宁省农田建设项目管理实施细则》基础上，聚焦项目勘察设计、评审、施工、监理、验收、管护等出台了专项管理办法。省交通运输厅对照问题全面自查，部署各地加强农村公路建设养护资金管理。

在沈阳市辽中区，当地坚持整改问题、举一反三齐步走，细化强农惠农资金监督管理、高标准农田项目管护等领域的长效机制。在盘锦市，审计为促进进展缓慢项目加快实施进度、提高资金使用效益、保障社会公平正义发挥了重要作用。针对涉农项目进展缓慢、未发挥效益等问题，抚顺县优化农村厕所改造方案，重点推广室内水冲式厕所，保证项目效益效果。

让环境美起来

——审计做宜居乡村的推动者

环境美是乡村振兴的标签。

临近辽河入海口的盘锦市大洼区大堡子村，宛若一座没有围墙的公园。村里绿树成荫、黛瓦白墙，村头稻蟹生辉、瓜果飘香，仅仅几年间，当年的“南大荒”，便成了“南大仓”。

盘锦市审计局农业审计科科长马晓峰印象深刻，前几年盘锦组织开展全市宜居乡村建设长效管理情况审计，审计人员在大堡子村现场核查，那时映入眼帘的是土路、杂草和脏水，而依靠宜居乡村专项资金建设的排水渠、绿化树等项目同样不尽人意。这一幕幕最终化为问题上了涵盖24项45个问题的审计报告，推动当地下决心大力整改、系统建设，推进绿化、畅通、碧水等工程，让财政资金真正激活了美丽乡村的基因。

在盘锦，因审计助力而发生变化的不止大堡子村。而在整个辽宁，因审计助力正在发生变化的乡村还有更多。2019年以来，辽宁省审计厅组织全省审计机关对农村基础设施提档升级、改善乡村公共文化服务、农村黑臭水体治理、畜禽粪污资源化利用、农村厕所改造、秸秆综合利用等事项加大审计监督力度，以实实在在的审计成果促进美丽乡村建设。

沈阳市审计局副局长石静华说，从2019年8月开始，沈阳市审计局聚焦村内道路、村屯美化亮化、河道清淤疏浚、生活垃圾治理等多项农村人居环境整治政策落实和项目实施情况，开展全市农村人居环境整治政策落实情况跟踪审计，累计揭示项目进展缓慢或未达到预期效果、资金保障不足等问题72个，提出风险隐患54个，提出的因地制宜、分类施策，压紧压实责任、加大投入力度，发挥农民主体作用和市场主体力量等审计建议上升至宏观决策视野。按照市委、市政府部署，市委农村工作领导小组办公室下发《关于做好2019年农村人居环境整治项目审计整改的通知》，开展“回头看”，逐一限时销号。市财政局、水务局采纳审计建议，进一步明确了“一事一议村内道路和美丽乡村示范村”建设项目和村屯河道清淤疏浚项目实施计划，保障了3600余万元资金落实到具体项目上。市城乡建设局落实审计结论，对全市村内道路和亮化项目进行了全面复核，避免了1100余万元的资金浪费。市农业农村局根据审计提示的风险，加强农村改厕项目重点环节的现场计量工作，落实标准化施工方案，防止偷工减料，确保项目效益。

盘锦市审计局局长郭克敏说，从2019年11月起，盘锦市审计局对全市农村改厕情况进行了跟踪审计，针对工程总量大、单户工程量小、施工时间短的特点，采取机动灵活的动态跟踪审计调查方式，深入工程现场，陆续发现了“厕所革命”宣传不到位、工程手续不完善、瓮体清渣口和出粪口存在安全隐患等5项19个问题，得到市政府主要领导的批示，称赞“跟踪审计做的很好”，要求抓好整改、确保质量。通过后续整改，审计使村民真切感受到改厕工作带来的便利，享受到看得见、摸得着的改厕成果。

让钱袋鼓起来

——审计做幸福乡村的见证者

走进沈阳市辽中区茨榆坨街道后岭村，汉夏中医药文化产业园十分醒目。总经理于东霞脸色黝黑，正在田间伺候着品类繁多的中草药材。看着苗苗长势喜人，一片翠绿，她难掩兴奋之情。从寻找合伙人、承包土地、起步创业到如今的“种、产、销”一体发展，她感谢好的政策。

辽中区农业基础雄厚，拥有辽中大米、辽中玫瑰、辽中鲫鱼、寒富苹果、辽中葡萄五个国家地理标志保护产品，是全国首批“国家现代农业示范区”。可农业产业化、农业供给侧结构性短板制约着辽中农业高质量发展。沈阳市审计局在审计中发现和反映了新型经营主体发展缓慢、市场化水平不高等问题，切中辽中痛点，更为辽中突破难点找到了支点。

围绕审计“体检报告”，辽中区政府成立专门的整改工作领导小组，系统整改审计发现问题，加快土地流转，加大对农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的政策支持力度，培育农业产业化联合体。开展政银担保金融服务，降低新型农业经营主体的融资门槛。

正是得益于政府的支持政策，像于东霞一样的一批乡村创业者慢慢走上农业产业化道路，为农业发展注入了产业融合、休闲农业、观光农业、农业电子商务等新元素，为带动乡亲们一起致富带来了新机遇、打开了新路径。

在盘锦市大洼区唐家镇北窑村，一片片葡萄园引人注目。这是盘锦乡村振兴产业园区的一部分。2020年9月，中国·盘锦乡村振兴产业博览会在盘锦市大洼区举办，搭建起乡村振兴新理念、新技术、新产品、新模式的对接平台。

农业产业发展的幕后，有审计的有力监督和保障。盘锦市农业农村局局长杨昕说，审计为农业部门推进乡村振兴提供了保障。针对博览会重点事项，审计机关全力提供审计服务，促进了项目实施，保证了资金效益。而且审计为推动资金到位、破解发展难题起到协同效应，让老百姓直接受益。从以往“怕”审计到如今“盼”审计，杨昕深切感受到审计为乡村振兴发挥了不可替代的作用。大洼区委书记杨栋直言，审计是防火墙，是一面镜子，是区委科学决策的好帮手。对于国有农场、国有土地流转，区里采纳审计建议，统一在平台上管理，明显提高了流转价值，维护了群众利益。

围绕让农民富起来、钱袋鼓起来，辽宁省审计厅组织动员全省审计机关配置优势力量，加大农业现代化、产业化工作推进情况的审计。2019年，重点审计了14个县农业绿色发展、培育新型农业经营主体、农村一二三产业融合等情况，2020年又重点对高标准农田建设、重要农产品生产保障等事项进行了审计。

针对审计发现问题，沈阳市辽中区从前期准备、工程实施、使用运营、后期管护等各个阶段加强高标准农田建设的管理，为发挥项目效益、实现农民增收提供了保障。发展农产品加工产业、延伸产业链条，加大扶持力度，拓展增收空间。盘锦依托高标准农田建设，铺垫绿色发展道路。同时，加快发展国家级稻鱼综合种养示范区，为拓宽农民收入来源提供了更多可能。（来源：审计署官网）

(责编：杨曦、孙阳)