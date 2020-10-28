专家：发挥税收力量 推进海南营商环境持续优化

人民网北京10月28日电 （记者车柯蒙）中国国际税收研究会10月28日在海南召开助力建设具有国际竞争力的自贸港研讨会。中国国际税收研究会顾问、国家税务总局原副局长王力，部分省(区、市)国际税收研究会代表及高校专家代表出席会议。

王力表示，建设海南自由贸易港，充分体现了党中央始终不渝奉行互利共赢的开放战略、践行“中国开放的大门只会越开越大”承诺的坚定决心和信心。

王力指出，在新冠肺炎疫情全球持续蔓延、世界经济衰退、经济全球化遭遇逆风的特殊背景下，税务总局全面落实党中央、国务院的决策部署，统筹抓好疫情防控和服务经济社会发展，在抗击疫情、服务企业、助力发展中发挥积极作用。

王力表示，海南税务部门严格按照税务总局关于“推进新时代税收现代化建设再上新台阶”的要求和海南省委、省政府关于全面推进自由贸易港建设的部署，统筹做好减税降费和组织收入工作，加快建设海南自贸港新税务，不断提升税收治理效能，持续优化税收营商环境，营造干事创业良好氛围。

海南省税务局局长刘磊介绍，2020年海南省税务局推出了优化税收营商环境十大举措，以及“一站办结、一次不跑、一键解读、一网管控”等“非接触办税”模式。海南税务充分学习借鉴国际自由贸易港先进经验，有序推进税收各项工作，全面服务“六稳”“六保”大局，助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，得到社会各界广泛认可。

研讨会由海南省国际税收研究会承办。会上，国务院发展研究中心研究员倪红日作主题发言，来自各地国际税收研究会代表，中国社科院、西安交大、东北财大、吉林财大、深圳大学、上海立信等院校专家学者分别围绕建构具有国际竞争力的海南自贸港建言献策。

学者们建议以自贸港建设为契机，坚持以纳税人和缴费人为中心，不断深化办税缴费便利化改革，疏通堵点、消除痛点、攻克难点，多措并举进一步推进海南营商环境持续优化。

(责编：车柯蒙、孙阳)