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菜鸟“双十一”联手500商家力推减塑回收

2020年10月28日16:27  来源：人民网-财经频道
 

　　10月28日，菜鸟宣布在今年双11期间雀巢对产品包装进行持续性减塑，并联动500余商家将原有塑料包装替换为环保袋，发自菜鸟仓的原装包装、环保拉链箱发货比例近50%。

　　另外，11月14-15日“全国纸箱回收日 ”，菜鸟和雀巢将在北上广杭深5大城市社区发起“一箱换一袋”活动。今年双11，将有8万个菜鸟驿站以不同形式参与快递包装纸箱、塑料回收。

　　雀巢大中华区供应链高级副总裁董明（Tony Domingo）表示：“2018年，雀巢就承诺到2025年实现100%包装材料可循环再生或可重复使用，并将原生塑料的使用量减少1/3。电商物流的创新环保则是重要一环，与菜鸟的合作有利于加速实现我们的承诺。”　　

　　“数字化的供应链将为快递减塑、绿色物流插上智能化的翅膀。”菜鸟行业供应链总经理张特特透露，未来一年，将携手800个品牌商家，共同物流全链路推进环保减塑、包装回收。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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