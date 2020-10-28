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构建电池新能源健康生态链 ABEC 2020论坛暨展会在长沙宁乡举办

2020年10月28日17:00  来源：中国新闻网
 
原标题：构建电池新能源健康生态链 ABEC 2020论坛暨展会在长沙宁乡举办

中新网10月28日电 10月27—29日，ABEC 2020|第8届中国(长沙 宁乡)电池新能源产业国际高峰论坛在长沙宁乡举办。本届论坛由ABEC(电池“达沃斯”)组委会、中关村新型电池技术创新联盟主办，宁乡高新区独家协办，500余位来自全球电池新能源产业链的“政、产、学、研、金、服、用”各界代表以及媒体等出席，在电池新能源全球化竞争的大背景下，探寻自主品牌向上路径，共议产业健康生态链的构建之道。今年ABEC依旧深度聚焦技术与市场，共分为6个分论坛展开主题演讲，其中三个分论坛重点分析电池与新能源汽车市场应用，另外三个分论坛主要探讨无钴电池、固态电池、燃料电池等电池新技术。

市场承压 构建健康生态链成为业内共识

“随着特斯拉等新势力崛起，以及互联网、半导体等科技巨头的跨界进入，汽车产业竞争格局重塑、核心价值链重构。”论坛上，国家新能源汽车创新科技中心总经理原诚寅表示，“未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘，而是电池、芯片、车载系统、数据。”

在产业大变革下，自主品牌的生存压力也日益增大：长期使用消费需求与安全事故频繁发生的矛盾、政策扶持力度加大与投资下降的矛盾、总产能过剩与高端产能不足的矛盾、经营成本上升与营业收入减少的矛盾、资金压力增大与融资困难的矛盾、创新商业模式出现与盈利模式难以寻找的矛盾、产品向高端化转型与向三四线城市消费渠道下沉的矛盾等等。对此，电池“达沃斯”组委会秘书长、中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在论坛上呼吁：“电池新能源健康生态链的构建势在必行！”

健康生态链构建，要实现从“竞争”到“竞合”的跨越。论坛同期，由湖南省工业和信息化厅、湖南省商务厅、长沙市人民政府主办的2020湖南(长沙)电池产业博览会盛大开启，展览面积2万平方米，云集比亚迪、北汽新能源、奇瑞新能源、力神电池、欣旺达、电将军、中科星城、华宝储能、多氟多、石大胜华、金银河、大族激光、奥特维、五星铝业等近200家电池新能源产业链优质展商，聚焦产业前沿产品、技术、服务，从“竞争”到“竞合”，共同推进电池新能源产业从“小、散、乱”到“做强、做大、做精”，为行业健康生态链健康可持续发展添砖加瓦，实现产业融合与繁荣。

技术突围 新能源未来潜力市场仍在中国

2020年，尽管电池新能源行业受疫情及消费大环境向冷等因素影响，产业链企业负重前行，但在全球化竞争大势下，通过持续技术创新向上突围已成为多数国内企业的共同选择。

“基于固体电解质设计的固态电池是目前二次电池发展的热点，是解决锂(钠)二次电池安全性能量密度的有效途径。”中国科学院上海硅酸盐研究所能源材料研究中心主任/研究员/博士生导师温兆银表示，通过对电解质和界面的有效改性，固态锂电池和固体电解质钠氯化物电池已经具备量化制造的基础。

在其他电池技术方面，2020年以来，“无钴”概念迎来大爆发。在本次论坛上，格林美股份有限公司副总经理潘骅表示，无钴层状正极材料成本较低，在价格敏感的领域展现出一定的优势，预计在电动两轮车、储能等领域有较好的应用前景。但无钴层状正极材料首次放电容量、循环性能和倍率性能还有待提升，短期内取代NCM或NCA正极材料还有很长一段时间要走，需要技术层面的努力。

中国科学院院士/中国科技大学、山东大学教授钱逸泰则比较关注高安全性水系二次电池。他认为，锂离子电池在动力电池方面取得重大进展，但是有机电解液存在安全隐患，在电动自行车和储能方面的应用依然有待进一步研究。水系离子电池安全性高，水系金属氧化物电池可进一步提高能量密度，水系锌离子电池有利于抑制枝晶的生长，有望逐步取代铅酸电池。

另外，关于我国氢能及燃料电池技术发展，国家电力投资集团氢能首席专家/国家电投氢能科技发展有限公司董事、首席技术官柴茂荣在论坛上建议，一要有国家层面组织的技术攻关，突破关键技术和核心材料的完全国产化；二是对标国际最先进的燃料电池技术，而不是依靠国外的技术引进来谋取国家补贴；三是燃料电池的核心是材料技术，产业链长，需要战略规划，需要分工协作。

北京大学教授其鲁也建议关注燃料电池，特别是甲醇燃料电池。他认为，甲醇燃料电池如不断供给，就可以源源不断产生电，且其成本也在下降。

据悉，此次在宁乡高新区举行的论坛和展会，是湖南省甚至是国内本年度电池新能源行业的最大规模活动之一，活动增进了产业链企业之间的沟通交流，深化产学研合作，推动了更多的科技成果转化为现实生产力，将为宁乡高新区电池新能源产业链发展注入新活力，有效促进湖南省先进储能材料、动力电池和新能源汽车产业企业实现更大的突破，助力湖南省新能源汽车产业迈上新台阶。

本次活动在位居内陆的宁乡高新区举办，国家、省市等上级相关单位领导，国内外院士等重量级嘉宾的重磅出席，锂电产业、头部企业及高端管理人积极参会，集中发布锂电重要行业发展信息，共同进行行业探讨和经验分享，充分展现了办展模式的创新，肯定了宁乡高新区创新创业的集聚氛围和广泛的对外开放合作成果。

(责编：任妍、孙阳)
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