杨元庆：充分发挥科技力量 将智能技术带给更多的人

人民网北京10月28日电（记者毕磊），联想集团董事长兼CEO杨元庆在第六届联想创新科技大会上表示，每一个“新常态“凝结成型、尘埃落定的过程，往往也正是创造力爆棚的阶段。此时此刻，正是我们与商用和企业级客户携手发挥科技的力量，共同塑造未来的最好时机。

去年，联想宣布3S战略从智能物联网、智能基础设施和行业智能三个维度入手， 已经建立了‘端-边-云-网-智’的架构体系，在此基础上推动各行各业的智能化转型。"如果说去年我跟大家谈到‘端-边-云-网-智’的技术架构时更多是设想和预判的话，那么今天，这个架构已经是‘春山可望’。“杨元庆如是说。

具体来看，在“端”上, 联想不仅有面向消费者的AR/VR、智能门锁、智能显示器等各种新型智能终端，更有硬件、软件、服务一体的商用物联网方案。“边”即边缘计算，联想不仅能够提供丰富的边缘计算的硬件设施，而且自主开发了A.I.人工智能支持的边缘计算平台。

在“云”领域，“今天我们还看到一个明显的趋势，越来越多的企业客户在部署自己的基础设施时，倾向于按需、按实际使用来付费的类似公有云的模式，但是受限于数据隐私和业务安全的要求，他们无法把数据和应用程序转到公有云上”，杨元庆说。针对这一痛点，杨元庆表示，联想已经与SAP达成合作，双方将携手推出“SAP HANA企业云客户版”解决方案，完美结合联想的TruScale“基础设施即服务”与SAP的S/4 HANA软件平台，让企业客户更好地“漫步云端”。

在“网”的布局，凭借多年对5G领域的投资和积累，联想不仅能够提供5G云基站、5G专网核心网、NFV网络功能虚拟化等5G产品，还能够提供5G场景化解决方案。

当端，即IoT物联网设备产生、收集的数据，通过网络连接到边缘计算或云计算进行分析，并在此基础上叠加行业肌理，以人工智能的先进算法加以学习、总结、提炼，就能针对垂直行业的特定场景打造行业智能解决方案。“一言以蔽之，为推动经济的转型升级和高质量发展，联想已经做好了准备，并将全力以赴。”杨元庆表示。

据悉，当天的行业智能日上，联想展示了一系列重磅成果：在智能边缘计算领域，基于两项首创技术打造的联想晨星机器人；在5G领域，率先实现在制造、城市、交通等三大场景落地；在云服务领域，宣布开启与德国工业4.0发起者之一、全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商SAP达成合作。

如今，以5G、工业互联网、人工智能等智能技术为代表的新基建已经成为了未来中国发展的主旋律。在新基建的带动下，各行各业都将朝着数字化和智能化方向加速发展。杨元庆强调，要真正发挥科技的深远影响力，就要将智能技术带给更多的人。

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