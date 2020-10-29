“给孩子们最好的礼物就是教育”。马来西亚侨商、完美公司董事长古润金10月27日再次在与中国青少年发展基金会以“希望同行，精彩有我”为主题开展的山西临汾红丝带学校回访暨志愿者活动中说。

完美公司爱心捐赠300万元，支持临汾红丝带学校

在此次活动中，古润金对红丝带学校校长郭小平和老师们的辛勤付出表达了敬意，表示希望此行能唤起社会更多力量投身关爱行动，减少社会歧视，让红丝带飘扬在孩子们的心上，引领他们走向新生活。

完美公司董事长古润金发言

据了解，创建于2006年9月1日的临汾红丝带学校，目前共有学生31人。2011年12月1日，山西省临汾市教育局正式批复成立临汾红丝带学校，并纳入国家义务教育行列。

作为曾经的一名医院院长，郭小平感到，除了医治孩子们身体上的病痛，更大的责任是抚平他们心灵上的创伤，能够和正常孩子一样快乐生活。

十几年来，郭小平用一颗博爱之心倾情帮助红丝带学校的孩子们，在平凡的岗位上谱写了一首无私奉献、大爱无疆的华章。在完美公益影像节活动中，郭小平被评为“完美公益影像最美善行者”。

临汾红丝带学校校长郭小平发言

在活动现场，古润金和央视综艺频道主持人朱迅及参加活动的嘉宾一同与孩子们进行讲故事、包饺子等零距离交流互动，在活动中鼓励孩子们以积极的心态迎接生活的挑战，以健康的心理面对社会，以奋斗的精神展现精彩自我，以获得的智慧活出精彩的人生。

在与孩子们分享人生经验的时候，古润金深有感触地说：“生活再苦，也不能放弃学习。学习不仅是改变命运的必由之路，还会贯穿我们一生，带领我们走好人生的每一步。”

“你们只管努力学习，其它交给社会。你们不会孤独地战斗，我们会尽力帮助解决你们的需求，为你们提供更好的学习环境。”在活动现场，古润金向中国青少年发展基金会递交捐赠牌，对临汾红丝带学校实施为期5年资助资金合计300万元人民币的支持计划，并通过共青团山西省当地团组织实施落地。

根据了解的学生、学校需求，项目在捐赠完美希望阅读书屋、完美希望厨房、多媒体黑板、健康检查等配套设施及学生服装、被褥、洗衣机等生活物资的同时，还提供在校生助学金及编外教师补贴，同时还将根据学生需求变化提供其他服务，在改变孩子们成长环境，帮助孩子们提高能力的同时，让孩子们能够通过教育改变自身命运，“带着梦想飞得更高更远”。

完美公司的一系列捐助和关爱行动，让红丝带学校的老师和孩子们切实感受到了来自党和社会的温暖。“孩子们渴望被关怀、陪伴，这次古润金董事长与朱迅的到来与孩子们进行深入交流，孩子们都发自内心的特别开心。”郭小平说。

中国青基会领导、古润金参观红丝带学校

活动尾声，孩子们把精心准备的自己的绘画作品作为礼物，送给参加这次志愿活动的古润金、朱迅、中国青基会及共青团山西团系统的代表。

作为一家从事大健康科技产业的外资企业，完美公司在中国已深耕发展26年，在公益慈善这条道路上也走了20多年。从上世纪90年代捐建希望小学，到本世纪初援建母亲水窖，到后来搭建大病困难帮扶中心，再到近年来关注产业扶贫，在青海建沙棘种植基地、在湖南衡阳建茶油种植基地……完美公司走出了一条“完美特色”的公益慈善之路。

出席这次活动的中国青基会领导介绍，20多年来，完美（中国）有限公司累计向希望工程捐款达1亿3000万元人民币，在全国已建立100多所希望小学，在历次地震以及抗击新冠肺炎疫情等希望工程紧急动员活动中，古润金带领的完美公司总是冲在一线，展现大爱。古润金是用心、用情感、用脚来躬体力行的做公益。

中国青少年发展基金会领导发言

在古润金的带领下，完美公司积极践行侨心、侨智、侨力，倾情捐助各项社会公益事业，弘扬侨商爱国爱乡的民族情怀，为中国经济发展、社会公益事业及中外友好交流等贡献力量。

古润金认为，侨商应当切实投身到中国公益慈善事业中，发挥独特作用。“为社会公益事业贡献力量，承担起更多的社会责任，为建设健康中国、提升人民群众健康水平做出更大贡献。”

完美公司捐赠物资

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)