“十三五”，我们这样走过：重大工程捷报连连

伶仃洋上，全长55公里的港珠澳大桥如长虹般绵延远方。这座全球总体跨度最长、海底沉管隧道最长的跨海大桥，被誉为桥梁建筑史上的“珠穆朗玛峰”。

“港珠澳大桥的建设创下多项世界之最，非常了不起，体现了一个国家逢山开路、遇水架桥的奋斗精神，体现了我国综合国力、自主创新能力，体现了勇创世界一流的民族志气。”2018年10月23日，港珠澳大桥开通仪式上，习近平总书记强调。

从可燃冰试采创下“产气总量”“日均产气量”两项世界纪录到大藤峡水利枢纽左岸工程全面投产，从上海洋山深水港四期码头正式开港到穿越三大沙漠的京新高速公路全线贯通……“十三五”以来，重大工程捷报连连。

一项项重大工程接连攻克难关，勇攀创新高峰。

阳光透过8000多块不重样的玻璃洒落进来，敞亮通透。2019年9月25日，北京大兴国际机场正式投入运营，犹如金凤凰展翅欲飞。

北京大兴国际机场施工难度极大。建设者立足自主创新，开发应用多项新技术新工艺：1152套减隔震支座解决震动难题，隔震层规模国内最大；4.2万吨钢网架施工80天封顶，精度控制在毫米级……

逢山开路，遇水架桥。5年来，中国建设者的创造力不断迸发——

在广袤太空，北斗卫星导航开启全球时代。400多家单位、30多万名科技人员，攻克160多个关键核心技术，500多种器部件实现国产化研制。

在巍巍高原，建设者先后克服高地应力、高地温、涌水突泥等难题，确保拉林铁路布喀木隧道顺利贯通。

在东海之滨，“华龙一号”全球首堆进行装料，向建成投产迈出重要一步。作为自主研发的三代核电技术，“华龙一号”成为核电走出去的亮丽名片。

一项项重大工程拉动有效投资，增添发展动力。

首批机组投产发电！6月29日，金沙江畔的乌东德水电站传来喜讯。在这一工程中，川滇两省相关原材料采购合同共计近30亿元、建设期间平均每年增加就业人数约7万人、机组全部投产后初估每年可增加地方财政收入约13.5亿元。

重大工程建设既利当前稳增长，又利长远强动能。“中国天眼”落成启用、量子计算机控制系统研制成功、5G商用加速推出，信息化重大工程让发展后劲更足；水电、风电、光伏发电等一批重大项目拔地而起，绿色发展不断迈出新的步伐。以乌东德水电站为例，其生产的绿色电能每年可节约标准煤1220万吨，相当于种植8.5万公顷的阔叶林。

一项项重大工程瞄准关键环节，补上民生短板。

“拉来电网，就是幸福生活的开始！”电刚通到村里，西藏察隅县南雪村的次仁多吉便赶回家里打开了电视，“过去，村里40多口人就靠一台小水力发电机供电，时不时会停电，今后再也不用担心用电了！”

从“用上电”到“用好电”，今年6月底，为期3年的“三区三州”农网改造升级工程按期全面完成，惠及2542万农村人口、1685个抵边自然村寨，我国农村地区由此基本实现了稳定可靠的供电服务全覆盖。

工程造福人类，科技创造未来。引江济淮、滇中引水等水利工程加快推进，提升水安全保障能力；铁路、公路、桥梁纷纷建成，助力区域协调发展……“十三五”以来，重大工程助推百姓生活更美好。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)