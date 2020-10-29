最高检出台意见服务保障自由贸易试验区建设 保护制度创新积极性

本报北京10月28日电 （记者张璁）最高人民检察院10月28日印发《最高人民检察院关于全面履行检察职能依法服务和保障自由贸易试验区建设的意见》（下称《意见》），就检察机关依法履行法律监督职能，努力为自贸试验区建设提供优质高效的法治服务和保障提出了15条具体举措。

《意见》要求，树立依法平等保护理念，注重对自贸试验区各类市场主体的司法保护。对各类市场主体坚持诉讼地位和诉讼权利平等、法律适用和法律责任平等、法律保护和法律服务平等，统一司法尺度和司法标准，依法保护企业产权和从业人员合法权益，促进自贸试验区各类企业共生共赢。

《意见》强调，树立宽容谦抑理念，严格司法办案标准。正确把握依法惩治犯罪与全力支持改革的辩证关系，注意区分经济纠纷与经济犯罪、执行和利用国家政策谋发展中的偏差与钻改革空子实施犯罪等界限，坚决防止把一般违法违纪、工作失误甚至改革创新视为犯罪，支持改革、宽容失误，保护制度创新的积极性，贯彻宽严相济的刑事政策，依法加大认罪认罚从宽制度适用力度，提高办理新类型案件的精准度。

同时《意见》还要求，树立服务保障理念，改进办案方式。坚持打击犯罪与依法帮助企业挽回和减少经济损失并重，慎重使用拘留、逮捕和查封、扣押、冻结等措施，注意顾及企业关切，主动听取工商联及企业界人士对检察工作的意见建议，接受社会监督，努力实现司法办案的政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 11 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)