多项利好年内落地 稳外资政策组合拳持续加码

四季度以来，我国稳外资政策支持力度进一步加大。记者获悉，近期商务部、国家发展改革委等部门密集部署，推动鼓励外商投资产业目录、自贸港版外资准入负面清单等重磅利好年内出台，并将适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作。地方层面，海南、上海、北京等多地积极推出新的吸引外资举措，其中，助推产业转型、消费升级的高新技术领域成为支持重点，吸引外资企业加速布局。

分析表示，政策组合拳和攻坚新举措相继落地，将为我国全年稳外资增添底气，也将为促进产业消费双升级、畅通经济大循环注入新动能。

今年以来，一系列稳外资政策红利和中国超大规模市场吸引力越发明显。1-9月，我国实际利用外资以美元计为1032.6亿美元，同比增长2.5%，首次实现以美元计利用外资累计正增长。多个重大外资项目有序推进实施。

“外商投资企业由疫情初期的等待观望变成目前的增资扩资，宝马、戴姆勒、西门子、丰田、LG、埃克森美孚、巴斯夫等一大批大项目在华增资扩产。1-9月外商投资企业利润再投资以美元计同比增长25.5%。”商务部外资司司长宗长青表示。

宗长青指出，尽管稳外资工作成效总体好于预期，但面临多重不确定性因素，今年四季度乃至明年，稳外资形势依然严峻复杂。

基于此，我国稳外资政策还在持续加码。记者获悉，目前商务部正在会同国家发展改革委加快修订发布《鼓励外商投资产业目录》，扩大外资享受优惠政策范围，抓紧在年底前出台。

市场准入继续放宽。一方面，相关部门正在推进2020年全国版和自贸试验区版外资准入负面清单落地，全面清理清单以外的准入限制，兑现“非禁即入”。另一方面，海南自贸港版外资准入负面清单正在研究编制，将于年底出台，届时重点领域外资准入有望迎来更多突破。

项目推进方面，国家发展改革委表示，将加强项目储备，适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作。商务部也表示，四季度将推进更多重大外资项目落地建设。在具体举措上，由商务部会同20个相关部门和6个引资大省组建的重点外资项目工作专班正在进一步健全工作机制，加强横向协作、纵向联动，着力解决外资企业反映突出的困难和问题，加快推动一批外资大项目落地和建设。

其中，高新技术成为重点支持领域。宗长青对《经济参考报》记者表示，重点外资项目工作专班目前跟踪服务697个重点外资项目，其中前期项目84个、在建项目201个，预计可以带动投资额2千亿美元。“这些重点项目中，属于高技术领域的超过四分之一，很多都是产业链龙头企业或领军企业。”他说。

地方层面也在密集部署。10月26日，海南出台制度集成创新三年行动方案，提出将编制外商投资准入负面清单和放宽市场准入特别清单，大幅放宽市场准入。创设国际投资“单一窗口”，提升外商投资便利化水平。在21日-23日的2020金融街论坛年会上，北京相关部门表示，将充分发挥国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区政策叠加优势，扩大高水平开放，促进金融科技国际化。19日的上海市政府常务会议也指出，持续加大政策创新力度，加快外资研发中心设立和发展。

多方利好进一步增强了外资企业在华发展信心，受访外资企业纷纷表示，将抓住中国市场的开放利好，以及进博会等窗口机会，进一步加大在华投资合作。

“我们看好中国市场的巨大潜力，看好中国数字化发展前景，更看好进博会带来的国际交流合作机会。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正对《经济参考报》记者说，当前中国数字经济蓬勃发展，施耐德电气正依托自身的数字化专长和本土化优势，致力于促进中国产业数字化转型，实现高质量发展。他还表示，今年的进博会期间，期待与更多的新老朋友探索广阔的合作前景，共赢数字化转型。

“当前产业转型经历着从信息化到数智化的跃迁，离不开外商投资及其先进技术和管理经验，因此从中央到地方无不积极加码稳外资，持续强化投资促进力度，不断提升引资质量与水平。”中国信息协会常务理事兼国研新经济研究院院长朱克力表示。

在朱克力看来，通过支持外商投资创新发展，进一步落实高新技术企业政策，有利于鼓励和引导外资在推动产业转型与消费升级等相关高新技术领域加大布局。

朱克力说，随着四季度央地组合拳和攻坚新举措相继落地，政策合力凸显，将有助于我国全年稳住外资基本盘进而实现稳中提质，更好地为促进产业消费双升级、畅通经济大循环激发更多新动能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)