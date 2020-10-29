福建泉州：省级企业技术中心再添“新兵” 总数量位居全省前列

据泉州市工业和信息化局消息，2020年，达利食品、中科光芯2家泉州企业通过省级企业技术中心认定，海佳集团等7家企业通过市级企业技术中心认定。对新认定省级、市级企业技术中心企业，根据相应的政策支持，每家分别将获得奖励资金80万元和30万元。
企业技术中心是技术创新体系的重要组成部分，是企业创新驱动发展的核心力量，拥有一家企业技术中心，意味着对企业插上技术创新的翅膀。
据了解，自开展企业技术中心认定以来，泉州市共有市级及以上企业技术中心共194家，其中国家级企业技术中心10家，省级企业技术中心106家，数量均位居福建省前列。据不完全统计，这194家企业技术中心，仅用于技术开发仪器设备原值就超过15.5亿元，涌现出一批凤竹集团、浔兴拉链、恒安集团、七匹狼集团、安踏（中国）、百宏聚纤、九牧厨卫等极具代表性技术中心平台，个个都是企业界的“佼佼者”。这些企业大部分是国内同行业创新型领军企业，在研发投入、自主知识产权、新产品新技术研发及产业化等方面具有显著优势，将对全市产业转型升级、培育壮大新动能、实现高质量发展发挥重要支撑作用。
为支持企业加大创新投入，加快技术中心平台建设，省工信厅等部门发布了《福建省企业技术中心认定管理办法》（下简称《办法》），对创新能力强、机制好、引领示范作用大、符合条件的企业技术中心予以认定，并给予相应的政策支持。根据该《办法》，泉州市工信局新修订并出台《泉州市企业技术中心认定管理规定》（泉工信科技〔2020〕55号）和《泉州市企业技术中心认定评价和考核评价工作指南》（泉工信科技〔2020〕56号），进一步加快建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，提升企业自主创新能力，规范和强化泉州市企业技术中心的认定、评价和管理工作。
此外，为培育和推动省企业技术中心建设，2020年省工信厅开展了第一批省企业技术中心入库培育计划，泉州市共有飞通通讯科技等5家企业成功入库。
据了解，省级企业技术中心入库培育计划，是从2020年起，每年在全省范围内遴选一批自主创新成效明显的工业和信息化企业技术中心，滚动推进国家、省、市三级企业技术中心梯次发展。争取到2025年底，培育工业和信息化企业技术中心1500家以上，形成一批核心技术能力突出、示范带动作用强的创新型领军企业。
入库后，福建省将加强对企业技术中心运行情况监测，掌握企业创新体制机制建设、研发投入产出、行业技术带动作用等情况，针对发展薄弱环节，指导、督促、帮扶企业精准提升。省工信厅每年安排资金用于企业研发投入分段补助、奖励新认定的省企业技术中心，支持入库企业申报省级技术创新重点项目、质量标杆项目和省级重点新产品等。（刘燕婷 苏世彬）
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