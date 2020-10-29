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今年福建泉州共83家企业获评省级龙头企业

2020年10月29日10:03  来源：人民网-财经频道综合
 
原标题：今年福建泉州共83家企业获评省级龙头企业

　　来自泉州市工业和信息化局消息，泉州市共有83家企业获评2020年福建省工业和信息化省级龙头企业，获评企业涉及能源、纺织服装、体育用品、纸制品、食品、石材、装备制造等行业。

　　龙头企业具有研发新技术、开发新产品、开拓市场和创造新利润的能力，能够带动行业发展、上下游企业并进，今年来，泉州市围绕“抓龙头、铸链条、建集群”，深入实施产业龙头计划，建立龙头企业动态管理机制，实行分级管理、分类指导、重点扶持，市工信局在组织推荐符合条件的企业上报省级龙头企业的同时，共确认泉州海天材料科技股份有限公司等260家企业为2020年市级产业龙头企业。

　　支持龙头企业加大研发投入

　　在加快产业龙头企业培育的同时，泉州市支持龙头企业加大研发投入。大力支持引进、建设和发展一批引领泉州产业转型升级、支撑实现泉州制造2025目标的重大平台，鼓励龙头企业引进各类高素质、高水平的专业人才，建设高素质的产业队伍；强化企业研发能力，完善产学研联合机制，推进公共研发和检测中心、生产力促进中心、高新技术孵化和产业化基地、研究实验基地与大型科学仪器设备共享平台、院士专家工作站、博士后工作站等公共创新平台建设。

　　鼓励企业与高等院校、科研院所共建各级各类研发中心，加强核心技术攻关，占领行业技术的制高点。

　　引导中小企业与龙头企业配套生产

　　为充分发挥龙头企业的带动作用，泉州市在“铸链条、建集群”上用足心思，鼓励和引导中小企业加强技术改造、技术创新和管理提升，按照龙头企业的生产工艺、产品标准组织生产，积极为大企业协作配套；鼓励和引导中小企业加强细分市场开拓，推进差异化发展，填补、延伸上下游产业链；鼓励和引导中小企业专注核心业务，引导其精细化生产和服务，以性价比高、品质精良的产业和服务在细分市场占据优势，引导中小企业主动融入龙头企业供应链，深化协作配套和专业化分工，创新全产业链金融服务模式，与大企业互用产品、互为市场、抱团发展。

　　据统计，2020年度共有62个项目拟受到资金补助，其中龙头企业协作配套项目4个，中小微企业为龙头企业配套加工项目58个。实现中小微企业与龙头企业之间的“互配对、促协作、谋双赢、见实效”，进一步提升了产业协作配套水平。（刘燕婷 苏世彬）

(责编：任妍、杨曦)
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