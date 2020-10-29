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泉州推进企业资产重组 促企业向前向深发展

2020年10月29日10:03  来源：人民网-财经频道综合
 
原标题：泉州推进企业资产重组 促企业向前向深发展

　　近日，泉州市工业和信息化局发布了2020年市级企业兼并重组专项奖励资金的通知，3家企业的兼并重组项目获得该资金，分别为：福建德杰机械有限公司、南威软件股份有限公司、福建省蓝深环保技术股份有限公司。据悉，这3家企业的兼并模式均为股权并购。

　　为推进企业资产重组，提高资源配置效率，泉州市此前已出台《关于推进企业兼并重组的十条措施》，鼓励产业龙头企业、上市公司、优质企业强强联合，实施跨所有制的关联性战略性重组，带动中小企业向“专精特新”发展，形成优强企业主导、大中小企业协调发展的产业格局。该《措施》支持行业龙头企业、骨干企业开展兼并重组，整合产业链上下游资源；鼓励大型企业通过兼并重组拓展业务领域，多元化、集团化发展；兼并重组后企业实施的技术改造、技术创新、“两化”融合等符合产业政策的项目，可优先列入政府年度重点项目计划，享受相关领域的扶持政策；鼓励上市公司通过增发、配股等再融资方式，推进兼并重组和上下游产业链整合。

　　据介绍，此次市级企业兼并重组专项资金支持的重点与标准为，在2019年1月1日至2020年6月30日期间，完成收购兼并重组标的企业且收购规模达2000万元以上的重大企业兼并重组项目，受益财政按实际发生收购规模2%的额度给予奖励，奖励金额不超过300万元。流程上，需经企业自愿申报、专家评审、专项审计、现场核查、公示等程序而最终评定。

　　三类在泉项目可参评该资金：一是股权并购项目；二是资产并购项目；三是合并（兼并）项目。其中，股权并购项目应取得被并购企业50%以上股权（不含50%）或相对控股被并购企业、拥有被并购企业的实际控制权；资产并购及合并（兼并）项目应取得被并购企业100%资产所有权。被并购企业应设立并正常运营1年以上。电子信息行业项目并购后企业必须统一经营并正常运营一年以上。

　　另外，为有效防范化解金融风险、改善资源配置效率、促进经济提质增效，泉州市按照企业主体、政府推动、市场引导、依法处置的原则，通过兼并重组、债务重组乃至破产清算，依法加快企业破产处置，积极稳妥推动“僵尸企业”退出。此前，福建省僵尸企业处置名单中泉州市共有2家“僵尸企业”，目前已顺利完成处置工作。（刘燕婷 苏世彬）

(责编：任妍、杨曦)
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