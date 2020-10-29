原标题：泉州市91家企业进入今年福建省工业和信息化高成长培育企业名单

据泉州市工业和信息化局消息，2020年泉州市共有91家企业进入福建省工业和信息化高成长培育企业名单。其中，今年泉州市新增省级工业和信息化高成长培育企业31家。

91家入选企业涵盖电子信息、纺织鞋服、机械装备、建材家居、生物医药、石油化工、食品饮料、纸业印刷等多个行业。其中，有28家为建材家居企业，19家为机械装备企业，16家为纺织鞋服企业，12家为电子信息企业，8家为石油化工企业，5家为纸业印刷企业，2家为食品饮料企业，1家为生物医药企业。

高成长企业是指行业领先、技术先进、管理高效，具有可持续快速发展能力的企业。据悉，今年来泉州市继续实施高成长企业培育计划，滚动管理高成长企业库。

在经济发展进入新常态下，培育一批高成长企业，加强高成长企业监测分析和跟踪服务，在政策资金、要素保障、市场开拓等方面集中资源给予重点支持，积极协调企业生产经营中遇到的困难和问题，促进高成长企业发展壮大，加快形成工业稳定增长的新动能，实现传统产业转型升级，实现新兴产业倍增发展，对推动制造业高质量发展超越至关重要。

为了推动高成长企业健康发展，2018年泉州市出台《关于扶持产业龙头企业和高成长企业做大做强的若干意见》（以下简称《意见》，鼓励企业适应经济新常态，加快推动高成长企业改造升级、持续做大做强。《意见》明确，泉州市鼓励扶持高成长企业跨越发展，精心培育一批制造业“瞪羚”企业、高新技术企业、创新型企业，在产业细分领域产生一批“隐形冠军”和“独角兽”企业，推动高成长企业做精做专。值得一提的是，对年度工业产值超过5000万元且增速达25%以上的高成长企业，按当年比上年度企业新增缴纳增值税和企业所得税市、县两级留成部分的60%给予奖励。（刘燕婷 苏世彬）

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