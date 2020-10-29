人民网>>财经

前三季度泉州市共为企业降本减负96.90亿元

2020年10月29日10:03  来源：人民网-财经频道综合
 
原标题：前三季度泉州市共为企业降本减负96.90亿元

　　据泉州市减负办统计，今年前三季度泉州市共为企业降本减负96.90亿元，其中包括：减轻企业税收负担50.19亿元；减轻企业非税收入负担2.23亿元；降低企业融资成本3.77亿元；降低企业人工成本28.46亿元；降低企业用能用地成本12.25亿元。今年前三季度泉州市期末实有市场主体1151473户，同比上升25.93%，全市新增市场主体184194户。

　　减税降费纾困，是缓解企业经营困难、保市场主体、增强市场主体活力、服务高质量发展超越的重要举措。今年来，泉州市继续实施以制造业为重点的减税降费纾困措施，研究出台阶段性、有针对性扶持措施，缓解企业经营困难，有效激发了实体经济活力。为促各项纾困措施落到实处，泉州市工业和信息化局在开展清理拖欠工作、进一步降低企业用能成本、引导企业申报省级纾困专项资金等方面积极作为。

　　为深入开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，市工信局会同相关部门成立了“清理拖欠民营企业中小企业账款工作专班”，并根据摸底调查的情况，通过采取进度通报、滞后约谈、对账销号、严防新增拖欠等措施，全力推动清理拖欠工作。据统计，2020年清欠台账320.07万元，截至9月底已全部清偿到位。

　　在降低企业用电用气成本方面，推动落实电力市场化交易工作，引导符合条件的工业企业参与福建省电力市场化交易，做好注册用户在产业政策、环保达标、安全生产等方面的核验工作，不断扩大泉州市电力直接交易市场主体范围和电量规模，降低企业用电成本。2020年新增1468家企业，累计共有1811家企业参与省电力市场化交易。而在推进减轻疫情防控物质生产企业用气负担方面，积极引导符合条件的工业企业享受政策，累计优惠企业200家以上，优惠金额达2000万元以上。

　　在开展纾困企业工作方面，积极推荐纾困企业，引导中小微企业通过金服云申报省级纾困专项资金，截至9月30日共向金融部门推送49批1200多家中小微纾困企业，涉及贷款金额81.26亿元，其中460家中小微纾困企业获得贷款24.75亿元，占全市获贷金额的70.41%，泉州放贷规模为全省第一。（刘燕婷 苏世彬）

(责编：任妍、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved