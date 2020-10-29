原标题：前三季度泉州市共为企业降本减负96.90亿元

据泉州市减负办统计，今年前三季度泉州市共为企业降本减负96.90亿元，其中包括：减轻企业税收负担50.19亿元；减轻企业非税收入负担2.23亿元；降低企业融资成本3.77亿元；降低企业人工成本28.46亿元；降低企业用能用地成本12.25亿元。今年前三季度泉州市期末实有市场主体1151473户，同比上升25.93%，全市新增市场主体184194户。

减税降费纾困，是缓解企业经营困难、保市场主体、增强市场主体活力、服务高质量发展超越的重要举措。今年来，泉州市继续实施以制造业为重点的减税降费纾困措施，研究出台阶段性、有针对性扶持措施，缓解企业经营困难，有效激发了实体经济活力。为促各项纾困措施落到实处，泉州市工业和信息化局在开展清理拖欠工作、进一步降低企业用能成本、引导企业申报省级纾困专项资金等方面积极作为。

为深入开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，市工信局会同相关部门成立了“清理拖欠民营企业中小企业账款工作专班”，并根据摸底调查的情况，通过采取进度通报、滞后约谈、对账销号、严防新增拖欠等措施，全力推动清理拖欠工作。据统计，2020年清欠台账320.07万元，截至9月底已全部清偿到位。

在降低企业用电用气成本方面，推动落实电力市场化交易工作，引导符合条件的工业企业参与福建省电力市场化交易，做好注册用户在产业政策、环保达标、安全生产等方面的核验工作，不断扩大泉州市电力直接交易市场主体范围和电量规模，降低企业用电成本。2020年新增1468家企业，累计共有1811家企业参与省电力市场化交易。而在推进减轻疫情防控物质生产企业用气负担方面，积极引导符合条件的工业企业享受政策，累计优惠企业200家以上，优惠金额达2000万元以上。

在开展纾困企业工作方面，积极推荐纾困企业，引导中小微企业通过金服云申报省级纾困专项资金，截至9月30日共向金融部门推送49批1200多家中小微纾困企业，涉及贷款金额81.26亿元，其中460家中小微纾困企业获得贷款24.75亿元，占全市获贷金额的70.41%，泉州放贷规模为全省第一。（刘燕婷 苏世彬）

(责编：任妍、杨曦)