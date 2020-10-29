福建泉州持续深化企业家培训 助推企业转型升级

当前，福建泉州市工信局持续深化企业家素质提升培训工作，以线上为主、线下为辅，围绕企业管理、营销破局、经济形势分析、惠企政策解读等热点问题，积极开展培训活动，迄今已联合各类培训（服务）机构举办线上培训公开课62期、线下沙龙7期，培训超15万人次，持续助力企业坚定信心、练好内功、危中寻机、纾困突围。
“企业家是企业发展的掌舵手，掌舵手高瞻远瞩了，企业转型升级才不会迷失方向。”泉州市工信局相关负责人说，企业家素质提升培训活动是一项着力于素质提升、着重于培训实效、着眼于长远发展的支持企业发展的重要举措，对增强企业家转型升级的意识和能力，提升企业家转型升级的核心能力，推动企业补齐短板、帮助企业应对经济新常态具有重要意义。
据悉，在线上培训方面，泉州市工信局借助“互联网+”模式，充分整合政府资源和社会服务资源，组织征集优质“在线学堂”直播培训活动，至今已成功举办“组织进化与创新增长”“疫情下企业成长和突破”“世界新变局下海外市场机会与挑战”等62场线上主题分享活动。
在线下培训方面，加强综合窗口服务平台与产业集群窗口服务平台的联动协作，充分发挥公益服务带动社会化专业服务机构的作用，征集开展“企业家精英沙龙活动”，至今已开展7场，反响热烈。
通过几年来不断地探索实践，创新举措，企业家培训工作已成为泉州市服务企业发展、助推企业转型升级的品牌工作和有力抓手，推进企业品牌建设，引导企业构建品牌战略，提升品牌价值，受到企业家培训学员的赞誉好评。（刘燕婷 苏世彬）
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