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外交部：中国吸引FDI规模逆势增长彰显中国经济发展强大韧性

2020年10月29日11:28  来源：新华网
 

外交部发言人汪文斌28日在例行记者会上说，今年上半年中国吸引全球外国直接投资（FDI）规模逆势增长，既是外界对中国经济发展投下的信任票，也是中国持续推进改革开放交出的成绩单，充分彰显了中国经济发展的强大韧性和中外互利合作的广阔前景。

有记者问：联合国贸易和发展会议27日发布报告显示，今年上半年全球FDI同比下滑49%，流入中国的FDI规模相对保持了韧性。该组织官员还表示，截至今年9月，中国吸引FDI规模相较去年同期已呈增长趋势，增幅达2.5%。中方对此有何评论？

“外资逆势增长既是外界对中国经济发展投下的信任票，也是中国持续推进改革开放交出的成绩单。”汪文斌说，今年以来，中国两次出台稳外资新政策，发布新版全国和自贸试验区负面清单，设立海南自由贸易港，增设3个自贸试验区，营商环境持续优化。在全球跨境直接投资大幅下降的背景下，中国吸收外资连续6个月实现单月正增长。1至9月，中国实际利用外资以美元计同比增长2.5%，新设或增资合同外资1亿美元以上大项目达到574个，一大批大项目在华增资扩产，充分彰显了中国经济发展的强大韧性和中外互利合作的广阔前景。

他表示，当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。事实证明，新发展格局是中国同世界经济联系更加紧密、各国共商共建共享共赢的发展格局，不仅有利于中国经济长远发展，也将为世界各国带来更多发展机遇和发展空间。

“中国将坚定站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，加强各领域开放合作，同各国一道为早日彻底战胜疫情、推动世界经济复苏而共同努力。”汪文斌说。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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