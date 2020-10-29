前三季度就业形势好于预期 城镇新增就业898万人是如何实现的

当前，就业形势总体平稳，逐步回暖，好于预期。今年前9个月，全国累计实现城镇新增就业898万人，接近完成900万人的预期目标任务，尤其是大学生和农民工等重点群体就业形势趋于稳定。这主要得益于经济恢复的基础效应、稳就业政策的对冲效应、服务培训的助力效应、社会各方面的合力效应。

“在各方共同努力下，稳就业政策落地见效，重点群体就业得到较好保障，就业大局总体稳定。”10月28日，在国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部副部长李忠表示，从综合统计监测和调研情况看，当前就业形势可以用12个字来概括——总体平稳，逐步回暖，好于预期。

主要指标“一增一降一升”

李忠表示，今年以来，我国就业形势总体稳定，主要体现在“一增一降一升”三方面：

一增是指城镇新增就业稳步增长。今年前9个月，全国累计实现城镇新增就业898万人，接近完成全年900万人的预期目标任务。一降是指调查失业率逐步下降。2月份，全国城镇调查失业率达到6.2%的历史最高值，随后波动下降至9月份的5.4%，低于6%左右的预期调控目标。一升是指劳动力市场活跃度上升。人力资源市场机构网络招聘数据显示，新冠肺炎疫情发生后，市场需求急剧下滑，招聘需求人数一季度同比减少25.9%，目前已经由负转正。

在新冠肺炎疫情突发多变、国际经贸环境趋紧、经济下行压力加大等多重挑战叠加情况下，为何就业形势仍能保持总体稳定？

在李忠看来，根本原因在于党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展，对就业工作高度重视和坚强领导。具体来说，是多种因素综合作用的结果。

得益于经济恢复的基础效应。我国疫情防控取得重大战略成果，复工复产全面推进，经济运行逐季好转，主要指标恢复性增长，这为就业大局稳定提供了有力支撑。

得益于稳就业政策的对冲效应。力度空前的减税降费稳住了企业、保住了就业岗位。持续深化“放管服”改革，鼓励创新创业，支持发展灵活就业和新就业形态，拓展了就业增长新空间。聚焦高校毕业生、农民工等重点群体，分类精准施策，强化兜底保障。

得益于服务培训的助力效应。相关部门创新开展不间断就业服务，网上“春风行动”、“百日千万”网络招聘专项活动、金秋招聘月等活动接连开展。特别是在疫情比较严重的时刻，线下招聘受阻，网络招聘发挥了重要作用，提升了市场热度。加之深入推进职业技能提升行动，大规模开展职业培训，也缓冲了失业风险。

得益于社会各方面的合力效应。面对困难挑战，各地区、各部门出台一系列政策，狠抓落实，担当作为。很多企业积极履行社会责任，尽量不裁员、少裁员，广大劳动者不等不靠，自主就业创业。

重点群体就业趋稳

受疫情影响，2020届高校毕业生就业面临许多困难，市场需求下滑，招聘延后，求职也遇到了新的阻力。

人社部就业促进司司长张莹表示，人社部会同有关部门实施就业创业促进等系列行动，为高校毕业生提供不断线就业服务，促进市场化社会化就业。在各方共同努力下，目前2020届高校毕业生就业形势总体平稳，压力较前期有所减轻。

“最重要的工作特点，就是‘畅通一条渠道，强化四项服务’。”张莹表示，畅通一条渠道就是畅通毕业生求助通道，强化四项服务就是强化岗位拓展、强化招聘组织、强化能力提升、强化困难帮扶。据统计，目前公共部门吸纳高校毕业生就业已达到280万人。线下密集开展的民营企业招聘月、大中城市联合招聘等系列专项活动，已累计发布招聘岗位信息150万个。同时，通过扩大就业见习规模，今年已经有34万名青年参加就业见习活动。

国家统计局数据显示，今年9月份，20岁至24岁大专及以上人员的调查失业率较上月下降了2.4个百分点。张莹表示，目前很多2020届高校毕业生仍在求职，2021届高校毕业生也将进入就业市场。下一步，人社部将加力推进政策落实，扩招落地，启动创业支持、见习推进和“就业云服务”等系列活动，尽最大努力促进高校毕业生就业创业。

在疫情影响下，部分农民工面临外出务工受阻等难题，就业压力增大。张莹表示，经国务院同意，前期人社部会同15个部门出台促进农民工就业创业的专项政策文件，开展系列就业和培训方面服务活动，全力稳定和扩大农民工就业。截至三季度末，外出务工农民工已达1.79亿人，较二季度末增加200万人。

在优化农民工就业服务方面，重中之重是落实平等就业服务。张莹说，农民工可以在就业地、参保地进行失业登记，相关部门也相应扩大失业保险发放范围。同时，持续开展的网上“春风行动”、“百日千万”网络招聘等专项服务活动，积极推动了线下招聘活动的开展。

此外，人社部实施了农民工稳就业职业技能培训计划，大力开展以工代训、定向定岗培训、急需紧缺职业专项培训、职业转换培训和创业培训，满足农民工多元化的技能提升需求。数据显示，今年前三季度，全国已培训农民工500万人次。

社保降费效果明显

上亿市场主体是创造岗位、吸纳就业的重要载体，企业在，岗位在，就业就在。会上，人社部养老保险司司长聂明隽表示，截至今年9月底，阶段性减免三项社会保险费政策惠及企业1129.9万户，减免额9107亿元，缓缴社会保险费616亿元。此外，降低社会保险费率政策减少企业缴费2322亿元，合计减轻企业成本12045亿元。

“特别是在今年下半年，在纾解企业困难的同时，相关部门将参加社会保险的困难人群也纳入到了政策范围。比如，目前按照缴费基数下限缴纳养老保险费的主要是比较困难的中小微企业及其职工，还有大部分灵活就业人员。新政策规定，今年缴费基数下限不动，可以帮助这些企业单位和个人减少缴费压力。”聂明隽说。

聂明隽透露，2015年以来，我国共6次下调了企业社保费率，单位总费率由41%下调到33.95%，6次下调共减免企业缴费近万亿元。今年出台的减免政策，一年预计会减少企业缴费1.6万亿元。下一步，人社部将继续加强对落实减免企业社保费政策的指导，使企业和个人得到更多实惠，为经济社会发展增添更多活力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)