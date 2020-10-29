新华社上海10月28日电 题：工厂里的“新面孔”，进博“大家伙”这样助力中国制造提质升级

新华社记者周蕊

距离第三届进博会召开不足10天。曾经在前两届进博会上首发首展的新科技新产品，不少已经成为中国工厂里的“新面孔”，新设备、新材料、新仓库，进博会上的“大家伙”们正在助力中国制造提质升级。

再过一些日子，竞陆电子在第二届进博会上采购的空气压缩机，就要在其位于江苏昆山的工厂里“上岗”了。

竞陆电子（昆山）有限公司厂务处长李日兴说，企业通过第二届进博会与知名制造业企业英格索兰“结缘”，购买了一批先进的空气压缩机，大幅提高生产效率的同时，还能省电，“投资两年就能回本”。

从进博会得到了更多机遇的英格索兰方面则表示，企业已经签订了接下来3年的参展意向书，今年还将带来新款空气压缩机及动力工具产品的“全球首秀”。

越来越多的进博展品正在加速“跑”向一座座中国工厂，助力中国经济的高质量发展。

舟山市正山智能制造科技股份有限公司是一家高强度紧固件专业制造商，公司总经理林君泓介绍，今年9月，与德国永恒力通过进博会“结缘”达成合作的自动化立体仓库正式启用，现在已经达到平稳运行状态，满足了企业的生产需要。

自动化立体仓储是现代物流系统中重要的物流节点。“这个高达16米、共计2310个货位的自动化立体仓库，单位面积储存量达8.5吨，是普通仓库的5倍至6倍，满足了我们先进先出、自动入库的需求，实现了对仓库精细的信息化管理，使物料流通更顺畅，货物摆放更科学。”林君泓说。

永恒力是进博会的“老朋友”。“疫情下，全球很多线下展览取消，我们就更加珍惜如期举行的进博会提供的展示交流平台。”永恒力亚太市场总监鲍文彦说，在第三届进博会上，企业将带来全景式自动化物流解决方案，实现一款自动导航叉车的“中国首秀”，“看中的正是进博会这个全球舞台的首发效应”。

不仅是在长三角，在中国的西部地区，推动中国制造越来越好的进博效应同样“星火燎原”。

“先进制造业领域的大型采购，提前锁定合作伙伴，做好对接尤为重要。”甘肃天水华天电子集团发展规划部部长李守平介绍，华天电子集团从事集成电路和半导体元器件研发、生产等，在首届和第二届进博会上与日本和中国香港的两家企业签署了设备材料购买意向书，签约商品为半导体封测设备材料等。从2019年开始到现在，华天电子集团从两家公司完成设备采购10820万元，材料采购337万元，共计11157万元。

“近年来，随着中国集成电路行业的发展，我们看到越来越多的知名企业把工厂设在中国进行本地化生产，疫情下保持了供应链的稳定，物流时间比以前大大减少，响应度有效提升。”李守平说，今年企业依然早早做好了对接工作，有望在进博会期间实现更多成交。

“大家伙”有大能量。中国国际进口博览局相关工作人员介绍，第三届进博会技术装备展区展览面积7万平方米，集聚了近340家展商，其中，世界500强及行业龙头企业60余家，重点展出高端装备、工业自动化及解决方案、节能环保等题材。

(责编：杨光宇)